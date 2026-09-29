Mark Zuckerberg detalló cómo funcionará el nuevo marco de IA tras reunión con Donald Trump en la Casa Blanca este martes 29 de septiembre.

“La idea fundamental es transmitir confianza al pueblo estadounidense y a nuestros clientes de que la tecnología funciona tal como pretendemos... Por ello, redactamos una serie de principios y compromisos centrados en establecer controles internos sólidos y detectar cualquier problema tecnológico. Todo ello respaldado por múltiples niveles de auditoría y control, desde revisiones internas de riesgos y auditorías o evaluaciones externas, hasta el acuerdo de que nuestros consejos de administración revisen de forma independiente los informes de los auditores." Mark Zuckerberg, CEO de Meta

El CEO de Meta habló ante los medios y describió los principios que acordaron los líderes tecnológicos para supervisar la industria de la inteligencia artificial.

Reconoció que aunque cada empresa de IA desarrolla algo distinto, el acuerdo busca establecer “un conjunto de normas” al que todos deberían aspirar.

WATCH: Mark Zuckerberg outlines the AI framework tech leaders agreed to after meeting with President Trump at the White House.



The Meta CEO says the principles center on robust internal controls, internal risk reviews, outside auditors and evaluators, and independent reviews of… pic.twitter.com/mQmE5822FG — Fox News (@FoxNews) September 29, 2026

Nuevo marco de IA “es un comienzo”, asegura Mark Zuckerberg

En compañía de Donald Trump y líderes tecnológicos, Mark Zuckerberg calificó el nuevo marco de IA como “pasos positivos”.

Además de que puntualizó que “es un comienzo” y que la intención es que no sea lo único, a nivel de acuerdos, que vayan hacer en el mercado de la inteligencia artificial.

“Se trata de un punto de partida y de un acuerdo que podría adoptar toda la industria”, expresó Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg (Jeff Chiu / AP)

El dueño de Meta indicó que se sentía orgulloso por haber conversado con varios colegas quienes “dirigen excelentes empresas”.

Por tal situación, Mark Zuckerberg indicó que la charla con los ejecutivos de IA era “histórica” que supone un avance significativo.

La reunión de los líderes de la IA con Donald Trump se dio en medio de llamados del Congreso de Estados Unidos por reforzar la supervisión que existe sobre la industria tecnológica.

Además de Mark Zuckerberg, algunos de los invitados al encuentro con Donald Trump para discutir temas sobre inteligencia artificial fueron:

Elon Musk: Tesla / SpaceX

Jeff Bezos: Amazon

Jensen Huang: Nvidia

Sundar Pichai: Google

Satya Nadella: Microsoft

Greg Brockman: OpenAI

Dario Amodei: Anthropic

Alex Karp: Palantir

Lisa Su: AMD

Mike Johnson: Presidente de la Cámara de Representantes