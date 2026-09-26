Te contamos por qué el celular de Mark Zuckerberg se hizo viral en redes.

El dueño de Meta llamó la atención durante una entrevista con la periodista Joanna Stern por el teléfono que llevaba.

Por esta razón el celular de Mark Zuckerberg se hizo viral en redes

Mark Zuckerberg sorprendió por aparecer usando un Samsung Galaxy S24 Ultra, smartphone lanzado en 2024.

El hecho de inmediato generó reacciones en redes, ya que el millonario CEO de Meta prefiere utilizar un modelo de celular anterior a los que hay actualmente en el mercado.

Por el momento, no se ha confirmado si el Samsung Galaxy S24 Ultra que llevaba Mark Zuckerberg es su teléfono personal o es de uso corporativo.

¿Por qué el celular de Mark Zuckerberg se hizo viral en redes? (@JoannaStern / YouTube)

No es un secreto que Mark Zuckerberg prefiere los dispositivos con sistema operativo Android.

En 2020, Zuckerberg reveló en una charla con el youtuber Marques Brownlee que le gustaban los smarpthones de Samsung.

“Llevo usando teléfonos Samsung desde hace algunos años y soy un gran fan”, afirmó.

Durante esa charla, Mark Zuckerberg destacó la calidad de los celulares de Samsung.

Además de que resaltó la importancia que tiene Android para los servicios de Facebook, a los que acceden miles de millones de usuarios de todo el mundo mediante dispositivos basados en dicho sistema operativo.