Una buena noticia para todos los usuarios gratuitos de Spotify, y es que muy pronto dejarán de “sufrir” por las reproducciones aleatorias que maneja el servicio en esta versión.

Pues ahora podrán elegir las canciones que quieren escuchar en Spotify, aunque hay ciertos requisitos para hacer esto.

¿Cómo elegir canciones en la versión gratuita de Spotify?

De acuerdo con Spotify, en su próxima actualización mayor, los usuarios de la versión gratuita podrán elegir sus canciones favoritas; sin embargo, hay una condición.

Los usuarios de la versión gratuita solo tendrán un tiempo limitado para elegir las canciones que quieren escuchar, es decir, se dará un límite minutos que se ira “consumiendo” conforme elijas las canciones.

Spotify (Spotify / sitio web:newsroom.spotify.com)

Una vez que te termines todos tus minutos “libres”, regresarás a la reproducción aleatoria tradicional; por lo que debes de elegir muy bien lo que quieres escuchar con los minutos que se asignarán.

No se mencionó de cuánto será el tiempo para elegir las canciones que quieras, aunque se dejó en claro que estos minutos se restablecerían de forma diaria.

También hay que aclarar que el tiempo no se acumulará, si te sobran minutos no se sumarán a tu tiempo del día siguiente.

Asimismo, el resto de las opciones Premium como la reproducción sin anuncios se mantendrán en la versión de paga.

Spotify Podcast (Unsplash)

¿Por qué Spotify permitirá elegir canciones en la versión gratuita?

Este cambio en la versión gratuita de Spotify es una manera de combatir la migración de usuarios; si bien se mantiene como la plataforma de música preferida, en últimos meses han bajado un poco sus números.

Esto debido a que plataformas como YouTube sí permiten que sus usuarios elijan las canciones que quieren escuchar, a diferencia de Spotify en la versión gratuita.

Siendo esta una de las quejas frecuentes, pues muchas personas señalaron que no podían reproducir la música que compartían amigos y familiares, pues al abrir el enlace comenzaba la reproducción aleatoria.

En otras palabras, se trata de mejorar la experiencia de usuario general, con el fin de cubrir sus falencias frente a la competencia.