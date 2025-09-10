A través de un comunicado este 10 de septiembre de 2025, Spotify confirmó audio de alta fidelidad sin costo extra.
Y aquí te decimos si el audio de alta fidelidad de Spotify también estará disponible en México.
¿El audio de alta fidelidad sin costo extra en Spotify también llegará a México?
A través de un comunicado, Spotify confirmó que audio de alta fidelidad llegará sin costo extra para los usuarios de cuentas premium.
La actualización en la calidad del audio ‘Lossless’ en Spotify se lanzará de manera gradual en más de 50 mercados, incluyendo México, durante octubre de este año.
Actualmente, los suscriptores premium que ya han comenzado a tener acceso a Lossless son:
- Australia
- Austria
- Chequia
- Dinamarca
- Alemania
- Japón
- Nueva Zelanda
- Países Bajos
- Portugal
- Suecia
- Estados Unidos
- Reino Unido
La llegada de canciones en Spotify en FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz, se dio después de casi 5 años del anuncio de su desarrollo, 8 si se toman en cuenta algunas entrevistas exclusivas.
“La espera por fin ha terminado; estamos muy emocionados de que el sonido sin pérdidas esté disponible para los suscriptores Premium”, dijo Gustav Gyllenhammar, vicepresidente de Suscripciones de Spotify.
¿Cómo habilitar Lossless en Spotify?
Una vez que Lossless llegue a México, para activar el audio sin pérdida en la aplicación Spotify, deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingrese a su perfil en Spotify
- Vaya a Configuración y privacidad: Calidad de medios.
- Seleccione dónde desea habilitar el audio sin pérdida: Wi-Fi, celular, descargas.
- Elige: Lossless
Lossless deberá activarse manualmente en cada dispositivo; sin embargo, una vez que se haga el cambio, la calidad del sonido se aplicará en todas las reproducciones y descargas.
Luego de que se active el audio de alta fidelidad en los dispositivos, debido a que implica archivos de audio más grandes, la pista puede tardar en reproducirse.
Pero una vez que la canción sea almacenada en caché y sea cargada en Spotify, estará lista para escucharse sin demoras.