Spotify estrena función para distinguir artistas reales de contenido con IA

Spotify estrena función para distinguir artistas reales de contenido generado con IA en su plataforma.

Ante el avance de la inteligencia artificial, Spotify busca brindarle más información a sus usuarios sobre los artistas y música que consume.

Esta es la función de Spotify para distinguir artistas reales de contenido con IA

Hoy 30 de abril, se presentó la insignia "Verificado por Spotify“ que aparecerá en los perfiles con una marca color verde para identificar a artistas reales de contenido hecho mediante inteligencia artificial.

El Verificado por Spotify, explica la plataforma de streaming, ”indica que un perfil de artista ha sido revisado y cumple con los criterios de autenticidad y confianza" de la compañía.

De acuerdo con Spotify, los artistas reales que reciben la insignia tienen:

Actividad y participación constantes de los oyentes a lo largo del tiempo

Cumplimiento de las políticas de la plataforma Spotify

Señales de que el perfil representa a un artista real tanto dentro como fuera de la plataforma como: fechas de conciertos, merchandising y cuentas de redes sociales vinculadas a su perfil

Spotify (Unsplash)

Spotify menciona que perfiles que parezcan representar artistas generados por IA o personajes de IA, no podrán ser verificados .

Además, indica que para detectar a los artistas reales de los creados con inteligencia artificial, combinará estándares de revisión y juicio humano.

Función de Spotify para distinguir artistas reales de contenido con IA llegará de forma gradual

Spotify señaló que en las próximas semanas se verá la insignia en los perfiles de artistas.

Las marcas a los artistas serán graduales; por tal razón, Spotify aclaró que si un perfil no tiene la insignia, “no significa que no la vaya a recibir en el futuro”.

Con en lanzamiento de su herramienta, Spotify mencionó que se aseguró que más del 99% de los artistas que los oyentes buscan activamente estén verificados.

Además de su "Verificado por Spotify“, la plataforma de streaming musical introdujo en su fase beta más información clave de los artistas como:

Hitos profesionales

Giras

Lanzamientos

Esos datos se verán en la sección “Acerca de” en la versión móvil en los perfiles de los artistas.

Así como al hacer clic en “Verificado por Spotify” en el banner de los artistas verificados.