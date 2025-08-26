Spotify lanzará Mensajes para todos los usuarios de la plataforma de música en streaming este 2025.

Con esta nueva función en Spotify podrán crearse chats privados para compartir canciones, pódcast y más.

Spotify: Mensajes (Spotify / sitio web: newsroom.spotify.com)

Spotify lanzará su nueva función Mensajes

Spotify lanzará Mensajes para sus usuarios mayores de 16 años durante la última semana de agosto 2025.

Con esta nueva función de Spotify podrán crearse chats privados en los que los escuchas compartirán canciones, pódcast y más.

Y es que a través de las conversaciones individuales se podrá enviar el contenido de Spotify y reaccionar a él con texto y emojis.

Para iniciar un chat en la plataforma, solo deberás compartir la canción y en las opciones aparecerán los usuarios con quienes hayas compartido anteriormente:

Canciones

Jams

Blends

Listas de reproducción

Una vez que aceptes o rechaces los compartidos, podrás acceder a los chats activos de la plataforma desde tu foto de perfil en la esquina superior izquierda.

De acuerdo con la plataforma de música en streaming, la actualización de Mensajes llegará sin importar el plan que se tenga (familiar, estudiante, dúo).

A lo que finalmente, cabe mencionar que esta nueva función no eliminará la capacidad de Spotify de compartir música en otras aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram.

Y para protección de sus usuarios, Spotify aseguró que las conversaciones están protegidas con cifrado estándar de la industria y que los usuarios pueden denunciar irregularidades.

¿Cuándo llega Mensajes de Spotify?

Como se mencionó anteriormente, Spotify lanzará Mensajes a partir de esta semana -hoy 26 de agosto de 2025-.

Mensajes de Spotify comenzará a estar disponible para los usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años de edad en “mercados selectos en dispositivos móviles”.

Por lo que el lanzamiento global de esta nueva función de Spotify podría tardar un poco más en algunas zonas o smartphones. Para más información te recomendamos visitar la página oficial.