‘Spider-man: No Way Home’: ¿Cómo censurar palabras para no caer en los spoilers? Te damos una guía rápida para que internet no te arruine la experiencia.

‘Spider-Man: No Way Home’ ya tuvo su premier en Estados Unidos, varias funciones de prensa y el miércoles se estrena en México, es decir que los spoilers estarán a la orden del día.

Si como muchas personas no quieres que algún “listillo” de internet te arruine ‘Spider-Man: No Way Home’, a continuación te daremos una guía rápida para evitar spoilers.

Spider-Man: No Way Home, Daily Bugle (captura de pantalla)

Eso sí, sólo nos limitaremos a las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, que es donde más abundan los spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Donde te diremos cómo censurar palabras, en este caso las relacionadas con ‘Spider-Man: No Way Home’, para que no te aparezcan contenido de esta.

¿Cómo censurar palabras en Twitter?

Para censurar palabras en Twitter, en este caso las relacionadas con ‘Spider-Man: No Way Home’, tienes que seguir estos pasos:

Ingresa a tu cuenta de Twitter. Ve a “Más Opciones” y luego “Configuración y Privacidad”. Ahí ve a “Privacidad y seguridad” y elige “Silenciar y bloquear”. Finalmente escoge “Palabras Silenciadas”. Añade las palabras que quieras, Twitter bloqueará todo el contenido relacionado.

Recomendamos agregar palabras como “Spider-Man”, “Spider-Man: No Way Home”, “Spoilers”, “Spider-Verse”, “Marvel”, así como el nombre de actores y actrices de la película.

Logo de Twitter. (AFP.)

¿Cómo censurar palabras en Facebook?

Facebook no permite censurar palabras como tal; sin embargo, sí tiene una opción para ocultar temporalmente cierta información, página, grupo o perfil.

Para ocultar temporalmente el contenido de ‘Spider-Man: No Way Home’ en Facebook debes de hacer lo siguiente:

Haz clic en en la parte superior derecha de la publicación en la sección de noticias. Haz clic en Ocultar a [nombre] durante 30 días.

A diferencia de Twitter, aquí deberás de ocultar manualmente uno por uno los perfiles que consideras que podrían hacer spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto resulta más engorroso, por lo que recomendamos mejor evitar Facebook en la medida de lo posible hasta que veas la película.

Logo de Facebook. EFE/ Julien De Rosa (EFEI0404)

¿Cómo censurar palabras en Instagram?

Instagram también tiene la opción de ocultar palabras, que te puede servir para filtrar todo el contenido de ‘Spider-Man: No Way Home’ que no quieras ver.

Para activar esta opción sigue estos pasos: Accede a tu perfil de Instagram. Haz clic en los tres puntos en la parte superior de la pantalla y selecciona “Configuración” Luego ve “Privacidad” y “Palabras ocultas”

Como en Twitter, puedes añadir todas las palabras que creas peligrosas en relación a ‘Spider-Man: No Way Home’.

Además Instagram también permite bloquear comentarios, que te puede servir por si algún chistoso te quiere comentar un spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ en una foto.

El logo de Instagram. (Internet.)

¿Cómo censurar palabras en TikTok?

Finalmente tenemos TikTok, donde también podrías encontrar spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Como todas las otras redes sociales, cuenta con su propio filtro de palabras y contenido; para activarlo tienes que hacer lo siguiente:

Pulsa “yo” en la parte inferior de la pantalla. Luego toca los tres puntos verticales en la parte superior derecha. Entraremos a “privacidad y ajustes”. Ahí ve a “privacidad y seguridad”. Ve a “filtrar comentarios”, donde tendrás las opciones “Filtrar spam y comentarios ofensivos” y “Filtrar por palabras clave”

Tú decides si quieres filtrar todos los comentarios o sólo los relacionados a ‘Spider-Man: No Way Home’.

Lamentablemente no hay una opción de bloquear videos de temas específicos sin dejar de seguir cuentas determinadas.

TikTok pantalla de inicio en smartphone (Pixabay)

Ahora sí, disfruta de un internet libre de spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’, relativamente.