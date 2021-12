‘Spider-Man: No Way Home’: Escenas post créditos se habrían filtrado antes de su estreno el próximo 15 de diciembre. Esta nota puede contener spoilers.

La emoción por el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ no ha parado y, acercándose el día del estreno, se han estado filtrando más detalles respecto a la nueva película de Marvel.

Entre ellas, aparentemente las dos escenas post créditos, mismas que ya se han vuelto todo un clásico en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

De acuerdo a varios usuarios de las redes sociales, lo que se habría filtrado serían aparentemente la transcripción de las dos escenas post créditos y los personajes que aparecerían ahí.

Venom: Let There Be Carnage (@VenomMovie / Twitter)

Venom y Doctor Strange serían las dos escenas post créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’

De acuerdo a las filtraciones, las dos escenas post créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ serían una de Venom y la otra de Doctor Strange.

Contrario a lo que han especulado respecto a la aparición de Venom en el UCM, específicamente en ‘Spider-Man: No Way Home’, no sería como se esperaba.

Tras la escena post créditos de ‘Venom: Let There Be Carnage’ que confirmó la unión a Marvel Studios , el simbionte no sería parte de la acción de la película de ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland.

Sino que se enviaría de vuelta a Eddie Brock a su universo (Tom Hardy), pero una parte de Venom se quedaría en el universo de Peter Parker.

Es decir que esto abriría la puerta para que Venom encuentre a Spider-Man y posea a Tom Holland como lo hizo con Eddie Brock.

Doctor Strange en 'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures)

La segunda escena post créditos sería el trailer de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

La llegada a los cines de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha provocado emoción, especulaciones y, aparentemente, filtraciones a su alrededor.

Pues de acuerdo a lo que han subido algunos usuarios de redes sociales, la segunda escena post créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’ sería nada más y nada menos que el trailer de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Cabe recordar que la segunda parte de Doctor Strange será una secuela directa de los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Además de que se confirmó que seguirá con las tramas ocurridas en las series de Marvel, ‘ Loki ’ y ‘ WandaVision ’

Se espera que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ llegue a los cines hasta el próximo mes de mayo del 2022.

Y aunque no está confirmado que estas vayan a ser las dos escenas post créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’, los rumores cada vez comienzan a ser más fuertes.