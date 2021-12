Elenco de ‘Spider-Man: No Way Home’ pide a los fans no hacer spoilers (VIDEO)

Elenco de ‘Spider-Man: No Way Home’ pide a los fans no hacer spoilers; a través de un video Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon hacen un llamado a la comunidad.

El pasado lunes 13 de diciembre se comenzaron a dar las primeras funciones de prensa de ‘Spider-Man: No Way Home’, además de ser la premier en Estados Unidos y el 15 de diciembre se estrena en México.

Ante todo esto, se corre el riesgo de encontrar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’, por ello el trio protagonista pide a todos los que verán la película que eviten los spoilers.

Tom Holland, Zendaya y Jacon Balton señalan que no es divertido andar con spoilers y arruinarle la experiencia a la gente, ya sea con ‘Spider-Man: No Way Home’ u otra película.

Además también tenemos la aparición de Jamie Foxx en este video de ‘Spider-Man: No Way Home’, algo que es muy curioso por parte de Sony y Marvel.

Esto debido a que fue Jamie Foxx el primero en hacer spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ y desatar la locura por el Spider-Verse.

Finalmente, Benedict Cumberbatch también se sumó a la campaña anti-spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

‘Spider-Man: No Way Home’ ha sufrido de filtraciones desde antes de entrar en producción

El llamado de Tom Holland, Zendaya y Jacob Balton sobre los spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ no es casualidad, esta película sería la más filtrada y “spoileada” de la historia reciente.

Desde antes que siquiera entrara en producción, ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sufrido de filtraciones de diversos tipo, incluso los propios actores y realizadores incurrieron en esto.

Como mencionamos, el primer spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ vino de la mano de Jamie Foxx, quien en una publicación en Instagram anunció su regreso como Electro, con una imagen donde se veían los 3 “Spidey”.

'Spider-Man: No Way Home': Jamie Foxx en su papel de Electro (@SpiderManMovie / Twitter)

Luego de esto tuvimos muchísimas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’, desde fotos y videos de mala calidad, hasta Alfred Molina confirmando de manera anticipada su regreso como Otto Octavius.

Los juguetes de ‘Spider-Man: No Way Home’ también filtraron cosas como el regreso de Sandman y el Lagarto, así como los nuevos trajes que usaría Peter Parker.

Todo culminó con la filtración del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, el cual derivó en el despido de varias personas, así como una demanda en curso.

Con información de Sony y Marvel.