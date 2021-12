‘Spider-Man: No Way Home’: Usuarios aseguran dejarán Twitter para evitar spoilers tras las primeras reacciones a la película.

Luego de que el pasado 13 de diciembre se llevara a cabo la premiere de ‘Spider-Man: No Way Home’ y las funciones de prensa, usuarios han reportado que ya se han comenzado a filtrar varios spoilers.

Pese a que en días anteriores se había pedido no dar ningún spoiler sobre ‘Spider-Man: No Way Home’, tal parece que se ha hecho caso omiso.

Incluso, la propia página de ‘Spider-Man: No Way Home’ junto con Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon han pedido en video no hacer spoilers en Twitter de la nueva película de Marvel y Sony.

Memes de usuarios despidiéndose de Twitter para no ver spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Usuarios dejarán Twitter hasta no ver ‘Spider-Man: No Way Home’

El estreno a nivel mundial de ‘Spider-Man: No Way Home’ está a la vuelta de la esquina pero, tras darse las funciones de prensa y la premiere el pasado 13 de diciembre, varios spoilers ya han aparecido en redes sociales, especialmente en Twitter.

Es por ello que los usuarios han decidido abandonar e incluso eliminar Twitter para evitar ver algún spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esto pese a que muchos de ellos, día antes del estreno han silenciado palabras clave que tengan que ver con Spider-Man.

La urgencia de no ver spoilers durante la semana de estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido tal que, se ha convertido en tendencia la frase “ Adiós Twitter ” con más de 11 mil 400 Tweets en la última hora.

Incluso muchos han subido memes e imágenes para anunciar su “despedida” momentánea de Twitter, al menos hasta que cada uno de los usuarios logre ver ‘Spider-Man: No Way Home’.

Memes de usuarios despidiéndose de Twitter para no ver spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

‘Spider-Man: No Way Home’ logra un 100% en Rotten Tomatoes

La premiere de ‘Spider-Man: No Way Home’ y funciones de prensa, ha provocado que en Twitter se cuelen varios spoilers sobre lo que ocurre en la cinta, por lo que varios usuarios han decidido dejar las redes sociales por un momento.

Sin embargo, pese a los spoilers que pudiera haber en Twitter especialmente, se ha anunciado que ‘Spider-Man: No Way Home’ ha debutado en Rotten Tomatoes con un 100% de aceptación.

Muchas de las críticas incluso ya comienzan a alabar la nueva película del UCM, asegurando que es la mejor hasta el momento.

Asimismo, se han alabado las actuaciones de cada uno de los personajes, especialmente la de Tom Holland.

