Gavin Newsom desafió a Donald Trump y firmó una orden ejecutiva con efecto inmediato para que en California, Estados Unidos, la IA no cambie de nombre.

“...se ordena que todas las agencias y departamentos sujetos a mi autoridad se referirán a la Inteligencia Artificial y a la IA como ”Inteligencia Artificial" e “IA”, independientemente de cualquier terminología diferente o con marca cambiada utilizada por el gobierno federal, a menos que sea incompatible con la ley.” Gavin Newsom, gobernador de California

El documento emitido el 30 de septiembre por Gavin Newsom justifica su decisión destacando que California “domina la innovación en Inteligencia Artificial”.

Y que ninguno otro estado en los Estados Unidos ha tomado más medidas para fortalecer la seguridad de los consumidores en relación con esa tecnología.

Gavin Newsom, gobernador de California (EFE)

Gavin Newsom reta a Trump y anuncia que en California la IA no cambiará de nombre

En la orden para establecer que California rechaza llamar Super Inteligencia (SI) a la IA como propuso Donald Trump, Gavin Newsom criticó el cambio de nombre.

El gobernador destacó la importancia que tiene el lenguaje y la elección de la terminología para referirse a la herramienta tecnológica.

No obstante, mencionó que el nuevo término no puede distraer a las personas distracción para reconocer la falta de acción “para abordar los riesgos que plantea” la IA.

“Si bien el lenguaje y la elección de la terminología pueden tener importancia, pretender cambiar el nombre de algo no puede distraer a una persona de inteligencia normal de reconocer la impotente y cobarde falta de acción para abordar los riesgos emergentes de seguridad y protección bien documentados que plantea esa cosa.” Gavin Newsom, gobernador de California

La orden ejecutiva de Gavin Newsom llega apenas días después del mandato que emitió Donald Trump el 29 de septiembre.

Gavin Newsom desafía a Trump: en California la IA no cambiará de nombre (@GavinNewsom / X)

El presidente de Estados Unidos exhortó a departamentos y agencias de su administración para que adoptaran el término Inteligencia Artificial por “Super Inteligencia”.

Los cambios de Donald Trump fueron anunciados tras la reunión que tuvo con líderes tecnológicos de IA en la Casa Blanca.

Sin embargo, Gavin Newsom decidió mostrar rechazo a la propuesta de Trump.

No es la primera vez que el gobernador demócrata de California muestra su oposición a Donald Trump, ya que también han tenido algunos puntos de confrontación en temas como inmigración y la soberanía estatal.