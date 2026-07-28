Cinco horas después, las fallas de Telmex continúan afectando a miles de usuarios en distintas regiones de México, quienes reportan problemas para conectarse a internet y utilizar la red WiFi.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes permanecen elevados y los principales inconvenientes corresponden a la conexión WiFi, seguida por fallas en internet de banda ancha y el servicio de internet fijo.

Hasta el momento, Telmex no ha informado el tiempo estimado para restablecer completamente el servicio, mientras usuarios continúan compartiendo en redes sociales las afectaciones que enfrentan desde hace varias horas.

Caída de Telmex (Michelle Rojas)

Se mantienen altos reportes por fallas en el servicio de Telmex

Según los datos más recientes de Downdetector, el 57% de los reportes corresponden a problemas con la red WiFi de Telmex, el 26% al internet de banda ancha y el 14% al servicio de internet inalámbrico.

Las quejas comenzaron a incrementar desde la tarde y, cinco horas después del inicio de la incidencia, los reportes continúan activos, lo que indica que la afectación aún no ha sido resuelta por completo.

Usuarios han señalado dificultades para navegar por internet, realizar actividades laborales, acceder a plataformas digitales y utilizar aplicaciones que dependen de una conexión estable.

En redes sociales, clientes de la empresa han solicitado información sobre el origen de la falla y el tiempo estimado para la normalización del servicio, sin recibir una actualización oficial.

La interrupción también ha generado comentarios de personas que dependen del servicio para estudiar, trabajar a distancia o realizar trámites en línea durante este jueves.

Telmex (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Hasta ahora, la empresa no ha detallado las causas del incidente ni si las afectaciones corresponden a una falla nacional o a problemas focalizados en determinadas zonas.

Mientras tanto, Downdetector continúa registrando nuevos reportes, reflejando que las fallas de Telmex siguen impactando a miles de usuarios varias horas después de que comenzaron los primeros inconvenientes.