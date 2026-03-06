Telmex anuncia más velocidad de internet en paquetes Infinitum

Telmex anuncia que a partir de este viernes 6 de marzo habrá más velocidad de internet en paquetes Infinitum.

Fue Héctor Slim Seade, Director General de Telmex, quien a través de sus redes sociales confirmó que ahora todos sus clientes tendrán más beneficios sin pagar más.

De acuerdo con Héctor Slim Seade a partir de hoy en Telmex se incrementa la velocidad de sus paquetes Infinitum tanto residencial como de negocio.

El cambio se hará por el mismo precio, por lo que la ahora la velocidad de internet en los paquetes Infinitum quedará de la siguiente manera:

De 80 a 120 megas

De 100 a 150 megas

De 150 a 250 megas

De 250 a 350 megas

De 350 a 500 megas

Esto con la misma velocidad de subida y bajada por el mismo precio.

Los clientes de Telmex podrán contar durante los próximos 6 meses alguna plataforma de streaming

El Director General de Telmex no solo anunció más velocidad de internet en los paquetes Infinitum, si no que anunció otras promociones.

Si las personas domicilian su paquete Infinitum tendrán durante los próximos 6 meses alguna de esas plataformas de streaming:

Netflix

HBO Max

F1 TV

Héctor Slim Seade presumió que en Telmex se cuenta con la mayor red nacional del Fibra Óptica con la mejor calidad .

Además de que cuentan con el equipo más capacitado de técnicos en telecomunicaciones que pueden auxiliar a sus clientes en cualquier situación.