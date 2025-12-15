De cara al inicio del proceso para registrar líneas celulares, la empresa con mayor número de usuarios en México, Telcel, anunció la fecha límite para cumplir con el nuevo requisito.

“Tienes hasta el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación” Telcel

En un comunicado, Telcel recordó que será a partir del 7 de enero de 2026 cuando inicie el periodo y advirtió que de no cumplir con el registro antes de la fecha límite, habrá consecuencias.

Telcel recuerda cuál es la fecha límite para registrar líneas celulares en el 2026

A unas cuantas semanas de que arranque el periodo para registrar líneas celulares como parte de la la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Telcel dio importantes noticias.

En su comunicado, la empresa refirió que desde el próximo 7 de enero, será obligatorio vincular todas las líneas celulares a documentos de identificación, para mantener o contratar el servicio.

Con respecto al proceso, Telcel resaltó que por disposición de las autoridades, los usuarios están obligados a vincular sus líneas con un par de documentos de identidad:

Identificación oficial con fotografía, como el caso del INE o pasaporte

Clave Única de Registro de Población (CURP)

De la misma forma, indicó que la fecha límite para cumplir con el registro de líneas celulares es el 29 de junio, pues a partir de esa fecha los números que no estén registrados serán suspendidos.

Telefonía celular (CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Cómo registrar tu línea celular? Toma nota y evita que te la suspendan

En seguimiento a las disposiciones de las autoridades, todas las compañías que ofrecen el servicio de telefonía celular deberán entregar la información de los usuarios que se registren.

Ante ello, ya se ha dado a conocer la forma en la que deberás registrar tu línea celular para evitar el riesgo de suspensión por incumplimiento de las normas: