Telegram, aplicación mundial de mensajería, desapareció de la App Store de Apple en medio de las acusaciones que enfrenta su fundador, Pavel Durov.

A través de redes sociales, usuarios manifestaron que la app de Telegram dejó de estar disponible por un breve periodo de tiempo, arrojando mensajes que indicaban la inesperada suspensión.

Telegram desaparece de la App Store en medio de las acusaciones contra Pavel Durov

Telegram confirmó que el lunes 3 de agosto de 2026 sufrió una breve suspensión de la App Store en todos los dispositivos de la marca Apple.

No obstante, la aplicación de mensajería externó que su desaparición de la App Store no está relacionada con las acusaciones que enfrenta Pavel Durov.

De acuerdo con Telegram, esta tuvo lugar luego de que Apple detectara una presunta infracción grave a sus políticas de seguridad infantil por parte de un usuario de la plataforma.

Telegram desaparece de la App Store en medio de las acusaciones contra Pavel Durov (Tomada de X)

Luego de que la marca de la manzana finalizara su revisión, Telegram fue habilitado nuevamente en todas las app store de Apple tras una intervención urgente por parte de sus desarrolladores.

Para recuperar su lugar en la App Store, Telegram tuvo que eliminar la totalidad de los archivos señalados y aplicar un veto definitivo al perfil responsable de su difusión.

Pese a la brevedad del incidente, Telegram utilizó la plataforma X para desmentir las especulaciones sobre un cierre permanente, además de rechazar que este relacionado con el tema Pavel Durov.