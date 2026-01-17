¿Las televisoras deportivas pasan por una crisis? Ya lo vimos con Fox Sports y parece que Sky Sports le está ocurriendo lo mismo. Sin embargo, Izzi ya salió a aclarar la situación.

Mucho de lo que le pasa a Izzi y Sky Sports, tiene que ver con el auge de las plataformas de streaming, que han acaparado mucha oferta de los eventos deportivos.

Hace años, toda la Liga MX se podía ver por TV abierta, ahora las cosas son muy diferentes. Hay que pagar varias aplicaciones para poder hacerlo. Lo mismo ocurre para el futbol internacional.

Pero bueno, de alguna forma sirvió para que no todo quedara una sola mano. Por muchos años también, Sky Sports era el único que transmitía la Liga de España, y el que tiene los derechos de la Eurocopa o el Mundial.

Izzi ya reveló qué pasará con Sky Sports y todos sus contenidos y derechos de transmisión

Hace unos días, salió un rumor sobre que Sky Sports iba a desaparecer, pese a su compra de parte de Izzi. Sin embargo, la empresa salió a desmentir esta situación mediante un comunicado.

"Sky sports no desaparece ni se pierden sus contenidos y derechos de transmisión. Nuestra oferta mantiene vigentes todos sus derechos deportivos y continuará llevando a nuestros suscriptores lo mejor del deporte nacional e internacional“, se puede leer en el comunicado.

Recordemos que en 2025, Izzi adquirió una parte de Sky Sports para que llegue a más gente y que dejara de ser satelital.

¿Qué pasó con Sky Sports y desaparecerá?

En 2024, AT&T tenía una gran participación en Sky Sports, pero entró Televisa, le compró su parte y lo llevó a Izzi para no solo se pudiera ver por satélite y amplíe su catálogo.

Ahora, Izzi tendrá la Fórmula 1, Liga de España y todo el Mundial 2026. Sin embargo, hace unos días, Carlos Ponce de León dijo que hubo en despido masivo de la empresa y que desaparecerá Sky Sports, por lo que los eventos deportivos serán producidos por AyM Sports.