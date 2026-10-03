Si piensas adquirir los nuevos dispositivos de Apple, ten cuidado. Se ha lanzado una alertar por estafa en la preventa del iPhone Duo e iPhone 18 Pro con una página falsa de compra.

Los ciberdelicuentes se estarían aprovechando del interés que hay por los nuevos modelos del iPhone para crear sitios fraudulentos.

Así funciona la estafa de preventa del iPhone Duo en página falsa de compra

El centro de investigación en ciberseguridad, Malwarebytes Labs, alertó sobre la estafa a usuarios con páginas falsas que ofrecen acceso anticipado del iPhone Duo.

De acuerdo con los reportes el fraude, que afecta principalmente a usuarios de iPhone, comienza en un sitio similar al de Apple donde se ofrece un cupón de 500 dólares (9 mil pesos).

iPhone Duo (Apple )

Lo que llama la atención de la estafa es que el ciberataque se activa solo con dar clic en la página falsa, sin necesidad de descargar archivos para comenzar a vulnerar al usuario.

El cupón asegura ser: “Exclusivo para Socios Autorizados y cobertura AppleCare+ si completas un formulario de preinscripción” y solicita datos al usuario aunque indica que no solicita pagos por adelantado.

Cuando los usuarios ingresan desde un navegador que no es Safari, el sitio les pide abrir el navegador de Apple mostrando el mensaje “navegador restringido”.

Al momento de abrir la página el sitio revisa qué versión del software tiene el usuario en su iPhone.

Mediante DarkSword aprovecha las vulnerabilidades del sistema para acceder al dispositivo y robar información como:

Datos del dispositivo

Apps instaladas

Contenido en las notas de Apple

Monederos de criptomonedas

Contraseñas

Credenciales guardadas en teléfonos

iPhone Duo (Apple )

Recomendaciones para evitar ser víctima de la estafa por preventa del iPhone Duo

Para evitar caer en la estafa por la preventa del iPhone Duo en páginas falsas, se dan estas recomendaciones:

Mantener actualizado el iPhone con su versión

No abrir enlaces sospechosos de ofertas o preventas

Visita solo sitios oficiales de Apple

Reinicia tu dispositivo en caso de abrir una página sospechosa

Recuerda que el iPhone Duo estará disponible el viernes 16 de octubre en la página oficial de Apple.