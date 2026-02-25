A través de su evento “Unpacked”, se presentó el Samsung Galaxy S26, la apuesta de la compañía coreana en smartphones para este 2026.

Si te interesa saber más del Samsung Galaxy S26, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo sus características y precio en México.

Samsung Galaxy S26 (Samsung)

Características del Samsung Galaxy S26

El Samsung Galaxy S26 contará con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, un CPU de ocho núcleos, dos de alto rendimiento de 4.74 GHz y seis de eficiencia de 3.62 GHz; y un GPU Adreno 840.

Cuenta con 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB o 512 GB, dependiendo de las necesidades del usuario.

La pantalla del Samsung Galaxy S26 es una LTPO AMOLED de 6.3 pulgadas Full HD+ y refresco adaptativo de 120 Hz. Con un brillo máximo de 2.600 nits, y compatibilidad con HDR10+.

En cuanto a la batería, es de 4300 mAh con carga alámbrica de 25 W; estando dentro del estándar de la mayoría de equipos actuales.

Finalmente, contará con tres cámaras posteriores; la principal de 50 MP, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, y gran angular de 12 MP con ángulo de visión de 120 grados.

Mientras que la cámara frontal es de 12 MP, también entrando en el estándar de la mayoría de equipos actuales.

Samsung Galaxy S26 (Samsung)

Novedades del Samsung Galaxy S26

Las novedades del Samsung Galaxy S26 van principalmente enfocadas a la inteligencia artificial, pues el teléfono es uno con mayor integración de este software.

El Samsung Galaxy S26 cuenta ahora con Now Nudge, que te sugiere acciones óptimas dependiendo el entorno o actividades que estés realizando.

También está el Audio Eraser, que te permitirá aislar voces y audio, incluso de aplicaciones como YouTube o Netflix.

Circle to Search funciona para reconocer elementos dentro de una foto, haciendo la búsqueda inmediata y dando todos sus detalles.

Sin olvidar que se integra un filtro de llamadas con Bixby, el cual contesta a números desconocidos y le avisa al usuario sobre la identidad de la persona que llama y lo que esta quiere.

Samsung Galaxy S26 (Samsung)

Precio del Samsung Galaxy S26 en México

El Samsung Galaxy S26 estará en preventa a partir de este 25 de febrero y hasta el 18 de marzo en México en los siguientes precios, dependiendo el modelo:

Samsung Galaxy S26 de 256 GB: 22,499 pesos

Samsung Galaxy S26 de 512 GB: 27,499 pesos

Se puede apartar en la tienda en línea de Samsung México, así como en distribuidores autorizados de la marca en todo el país.