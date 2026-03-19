Nothing presentó oficialmente su serie Phone (4a) de smartphones en México, así como sus nuevos Headphone (a), para complementar la experiencia de entretenimiento móvil que ofrece la marca.

Si te interesa saber todo sobre la serie Nothing Phone (4a) y los Headphone (a), a continuación te daremos todos los detalles.

Serie Nothing Phone (4a) (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Características del Nothing Phone (4a)

El Nothing Phone (4a) cuenta con un procesador Snapdragon 7s Gen 4, con sistema operativo Nothing OS 4.1 basado en Android 16. En configuraciones de 8 GB y 12 GB de RAM, y almacenamiento de 128 GB y 256 GB.

Por otra parte, el diseño del Nothing Phone (4a) cuenta con tonos azul transparente y rosa; manteniendo los elementos característicos como la Glyph Bar, además de contar con una estructura robusta y protección contra agua y polvo.

Hablando de la Glyph Bar, esta integra 63 mini-LEDs con patrones personalizables, que funcionan como indicador inteligente para llamadas, mensajes o carga, también como luz de apoyo para fotos y video.

En cuanto a las cámaras el Nothing Phone (4a), tiene:

Lente periscópica de 50 MP

Sensor principal de 50 MP

Ultra gran angular Sony

Cámara selfie gran angular de 32 MP

Su pantalla es una AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K, 120 Hz de refresco y hasta 4500 nits de brillo.

Serie Nothing Phone (4a) (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Características del Nothing Phone (4a) Pro

Pasando al Nothing Phone (4a) Pro, este trae un procesador Snapdragon 7 Gen 4, con sistema operativo Nothing OS 4.1 basado en Android 16, memoria LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1.

En configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

En cuanto al diseño, el Nothing Phone (4a) Pro cuenta con un perfil delgado de 7.95 mm con acabados metálicos, sin dejar de lado su diseño transparente. Cuenta con colores plata, negro y rosa metálico.

Este equipo integra la nueva Glyph Matrix de 137 mini-LEDs, más grande y el doble de brillante; para notificaciones más detalladas, integración con Always-On Display y acceso a funciones como los Glyph Toys.

Por otra parte, la cámara principal es una Sony LYT700c con estabilización óptica (OIS) y un lente teleobjetivo periscópico de 50 MP; además, cuenta con:

Ultra gran angular de Sony

Cámara frontal para selfies de 32 MP

Finalmente, la pantalla es AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K, 144 Hz de refresco y hasta 5000 nits de brillo.

Serie Nothing Phone (4a) (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Características de los Headphone (a)

Los Headphone (a) son los nuevos audífonos de Nothing que se pueden encontrar en colores rosa, blanco y negro.

Tienen un peso de 310 gramos y cuentan con almohadillas transpirables, para que sea cómodo usarlos todo el día.

Nothing mencionó que los Headphone (a) ofrecen hasta 135 horas de batería (cinco días de uso), contando también con carga rápida.

Cuenta con botones físicos para ajustar volumen, cambiar modos y navegar fácilmente, así como funciones Channel Hop y disparador remoto de cámara.

Por si esto no fuera suficiente, integran cancelación activa de ruido adaptativa, sistema de 3 micrófonos para llamadas, audio espacial inmersivo y resistencia IP52 para el uso diario.

Headphone (a) (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Precios de la serie Nothing Phone (4a) y los Headphone (a)

Los precios de la serie Nothing Phone (4a) y los Headphone (a) son los siguientes:

Nothing Phone (4a):

8 GB RAM + 128 GB almacenamiento: 8 mil 999 pesos (precio especial de lanzamiento: 7 mil 999 pesos)

8 GB RAM + 256 GB almacenamiento: 9 mil 699 pesos (precio especial lanzamiento: 8 mil 699 pesos)

12 GB RAM + 256 GB almacenamiento: 10 mil 199 pesos (precio especial lanzamiento: 9 mil 199 pesos)

Nothing Phone (4a) Pro:

12 RAM + 256 GB almacenamiento: 12 mil 499 pesos (precio especial lanzamiento: 11 mil 499 pesos)

Headphone (a):

Precio regular: 3 mil 999 pesos

Precio de lanzamiento: 3 mil 499 pesos

El Nothing Phone (4a) y los Headphone (a) estarán disponibles a partir del 19 de marzo; mientras que el Nothing Phone (4a) Pro llegará el 27 de marzo.

Todos los productos estarán disponibles en la página de Nothing México, Mercado Libre y Amazon México.