Con la llegada de El Buen Fin 2025, HONOR México dio a conocer todas las promociones que tendrán para este año, las cuales incluyen a varios de sus equipos más recientes.

Así que si estás pensando cambiar de teléfono durante El Buen Fin 2025, tal vez te convenga revisar algunas de las ofertas de HONOR México.

Promociones de HONOR México para El Buen Fin 2025

Estas son todas las promociones que tendrá HONOR México en El Buen Fin 2025:

HONOR 400 Pro: de $19,999 a $15,199 (ahorro de $4,800) con unos audífonos HONOR CHOICE Headphones y un reloj inteligente HONOR Watch 5 de regalo

HONOR Magic7 Lite: de $9,999 a $6,999 (ahorro de $3,000) con unos audífonos HONOR CHOICE Headphones de regalo (en la versión para Telcel)

HONOR Magic7 Pro: de $29,999 a $19,999 (Ahorro de $10,000)

HONOR Pad10: de $10,999 a $8,499 (Ahorro de $2,500) con unos audífonos HONOR CHOICE Headphones, Teclado y HONOR CHOICE Pencil de regalo

HONOR Magic7 Pro (HONOR México / Facebook)

Todas estas promociones estarán disponibles en distribuidores autorizados y en la tienda de HONOR del 13 al 17 de noviembre.

No obstante, aclaran que los diferentes regalos aquí citados estarán disponibles hasta agotar existencias, así que quienes quieran aprovechar se deben de dar prisa.

¿Cuál es la estrategia de HONOR México más allá de El Buen Fin 2025?

Además de las promociones que tendrán en El Buen Fin, Alberto Romero, Director de Relaciones Públicas para HONOR México, nos habló de la estrategia que tienen para el país.

En sus palabras, HONOR México seguirá impulsando el mercado local y el de la región de América Latina, que es donde encuentran a sus usuarios más exigentes, creativos e innovadores.

Al respecto de esto último, señala que México es un semillero de talento, donde la iniciativa HONOR Talents ha sido un éxito en colaboración con instituciones como la UNAM y el Tec de Monterrey.

Inspirando a jóvenes a transformar sus ideas en innovación, señalando que es en México donde la marca evoluciona junto con la comunidad, además de que es donde más aprenden y construyen.

México es un mercado clave para HONOR. Aquí encontramos usuarios exigentes, creativos y profundamente conectados con la innovación. Nuestro crecimiento en el país ha sido acelerado y sostenido, y se refleja en un hito que marcó el 2025: HONOR superó los 10 millones de smartphones comercializados en América Latina, solo de enero a noviembre. Alberto Romero, Director de Relaciones Públicas para HONOR México