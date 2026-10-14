La policía de Colonia, Alemania, investiga a dos jóvenes de 16 y 19 años por su presunta participación en un caso de acoso sexual, luego de que un robot humanoide tocara a una menor y realizara movimientos sugestivos durante la noche del sábado 10 al domingo 11 de octubre de 2026.

De acuerdo con las autoridades, los jóvenes habrían grabado y transmitido el incidente en directo a través de redes sociales, mientras comentaban lo sucedido.

Hasta el momento, ambos son considerados sospechosos y no se ha informado de cargos formales en su contra.

¿Qué pasó con el robot que tocó a una menor en Alemania?

El incidente ocurrió cerca de un restaurante de comida rápida en Alemania, donde la adolescente se encontraba con otras personas y el robot, de aproximadamente 1.20 metros de altura y con apariencia llamativa, presuntamente se acercó a la joven, le tocó los glúteos e hizo movimientos que simulaban una conducta sexual.

Tras recibir el reporte, la policía localizó el dispositivo en el maletero de un automóvil, y los agentes decomisaron el robot y los teléfonos celulares de los dos jóvenes para investigar lo ocurrido.

Las autoridades también buscan determinar si los movimientos del aparato estaban programados previamente o si fue controlado a distancia durante el incidente.

Policía de Alemania advierte sobre el caso de acoso con robot

Christoph Bermel, portavoz de la policía de Colonia en Alemania, señaló que se trata de un caso inusual para las autoridades, que no tenían conocimiento previo de un incidente similar.

Además, la policía advirtió que compartir el material en internet o hacer comentarios inapropiados sobre lo sucedido puede agravar el impacto en la víctima.

La investigación por acoso sexual con un robot, continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades legales de los involucrados.