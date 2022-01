Perros robots debutan en serie de Disney ‘The Book of Boba Fett’, la cual se estrenó en la plataforma de streaming el miércoles 29 de diciembre.

Los perros robots de la compañía de ingeniería y robótica, Boston Dynamics, aparecen como mascotas en la serie.

'The Book of Boba Fett' (Disney+)

Spot, el perro robot ahora es actor

Durante el primer capítulo del spin off de la serie ‘The Mandalorian’: The Book of Boba Fett, los perros robots de Boston Dynamics hicieron su debut.

Y es que durante una de las escenas del programa tres perros ´Spot´, nombre del perro robot, aparecieron como las mascotas de un joven.

Aunque los perros robots aparecen con un personaje secundario en la serie de Disney, estos también fueron ‘vestidos’ para que formaran parte de la escenografía.

En su momento de fama, aunque se ha dicho que el robot es un perro, Spot habría sido una especie de animal de ganado, y es que su dueño los arrea por las calles de Tatooine.

Tras el debut del Spot en la serie, Boston Dynamics, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que su perro robot había aparecido a la serie de Disney.

“¡Spot se ha trabajado en muchos entornos diferentes este año y ahora hemos agregado ‘hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana’ a la lista!” Boston Dynamics

Boston Dinamic, Perro robot (captura de pantalla)

En redes sociales varios usuarios señalaron que la aparición de los perros robots no era necesaria; sin embargo, disfrutaron de la fusión entre la realidad y la serie.

¿Qué otros trabajos ha realizado Spot, el perro robot?

Spot, el perro robot de Boston Dynamics aunque se creó con el propósito de ayudar en el sector, a medida que ha ido evolucionado, sus funciones también se han ampliado.

Y es que ahora, el perro robot además de ser capaz de cargar objetos pesados, puede muchas otras funciones las calles le han permitido participar en diferentes áreas como la militar y la espacial.

Un grupo de robots SpotMini remolcando un camión. (Boston Dynamics)

Actualmente los perros robots trabajan o entrenan como: