Elon Musk va contra YouTube y apuesta por mejores pagos a creadores en X

Elon Musk mejorará pagos a creadores en X para vencer a YouTube

El magante Elon Musk pidió a X que aumente los pagos a los creadores. Esto con el objetivo de derrotar a la red social YouTube.

Mediante un tuit, Elon Musk respondió a la propuesta de un usuario, quien aseguró que en el futuro las únicas plataformas que tendrán contenido autorizado serán aquellas que paguen a los creadores.

Ante tal sugerencia, Musk respondió: “Bueno, hagámoslo, pero aplicando rigurosamente que no se manipule el sistema”.

Además de que etiquetó en la publicación a Nikita Bier, jefe de producto de X, para que se hiciera cargo del asunto.

¿Cuánto pagará Elon Musk en X a los creadores?

De momento, se desconoce cuánto pagará Elon Musk a los creadores en X.

Hoy en día, YouTube paga a los creadores entre 53.98 a 125.95 pesos por cada mil visitas.

De acuerdo con algunas estimaciones, X da de 36 centavos a 1.8 pesos por mil visitas en su plataforma.

En ese contexto, se espera que la tarifa de Elon Musk en X pueda igualarse o ser mejor que la de YouTube.

Desde octubre pasado, Musk reconoció que X paga mal a los creadores de contenido y afirmó que YouTube tiene una mejor gestión en ese rubro.

Así que todo parece indicar que Elon Musk buscará revertir la situación al cambiar las tarifas con las que X retribuye a sus creadores.