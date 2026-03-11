Te contamos quién es Matt Schlicht, el fundador de Moltbook, red social de IA adquirida por Meta.

El mundo de la tecnología basada en IA ha dado un gran paso gracias a Matt Schlicht.

¿Quién es Matt Schlicht?

Matt Schlicht es un emprendedor tecnológico estadounidense conocido por Moltbook y fundar la plataforma de marketing para comercio electrónico, Octane AI.

Matt Schlicht, fundador de Moltbook ( Matt Schlicht / Facebook)

¿Cuántos años tiene Matt Schlicht?

Se desconoce la edad y fecha de nacimiento de Matt Schlicht.

¿Quién es la esposa de Matt Schlicht?

La esposa de Matt Schlicht es Helen Situ.

¿Qué signo zodiacal es Matt Schlicht?

Al no saberse cuándo nació Matt Schlicht, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Matt Schlicht?

Matt Schlicht es padre de dos hijos.

¿Qué estudió Matt Schlicht?

Se sabe que Matt Schlicht fue alumno de Y Combinator (YC), una aceleradora de empresas tecnológicas.

¿En qué ha trabajado Matt Schlicht?

Matt Schlicht creó en 2013 ZapChain, un experimento que combinaba una plataforma en línea con microtransaccciones de tecnología blockchain.

Después fundaría Chatbots Magazine, publicación especializada líder en la industria de los bots.

Asimismo, Matt Schlicht lanzaría Bots Group, una comunidad de desarrolladores de bots del mundo.

También se convertiría en el primer jefe de producto de Ustream.

Por su trayectoria, Matt Schlicht apareció en el listado Forbes 30 Under 30 en dos ocasiones.

Matt Schlicht de igual forma fundó Octane AI, plataforma para ejecutar campañas de marketing por mensajería.

En 2026, Matt Schlicht creó Moltbook, una red social solo para agentes de IA, la cual fue adquirida por Meta.