Te decimos quién es Ben Parr, cofundador de Moltbook con Matt Schlicht.

El nombre de Ben Parr es uno de los más populares en el mundo de la inteligencia artificial.

¿Quién es Ben Parr?

Ben Parr es un periodista, capitalista de riesgo y emprendedor estadounidense- tailandés.

La carrera de Ben Parr es conocida por fundar Moltbook y Octane AI.

Ben Parr, cofundador de Moltbook (Ben Parr / Facebook)

¿Cuántos años tiene Ben Parr?

Hoy en día, Ben Parr tiene 41 años de edad. Nació el 12 de febrero de 1985 en Princeton, Illinois, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Ben Parr?

Se sabe que Ben Parr está casado con la dramaturga Deborah Yarchun.

¿Qué signo zodiacal es Ben Parr?

Por su fecha de nacimiento, Ben Parr pertenece al signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Ben Parr?

Ben Parr tiene una hija, producto de su matrimonio con Deborah Yarchun.

¿Qué estudió Ben Parr?

El emprendedor Ben Parr estudió el programa de Ciencias de la Cultura Humana, Ciencias Políticas e Instituciones empresariales en la Universidad de Northwestern.

¿En qué ha trabajado Ben Parr?

Ben Parr comenzó su carrera profesional como interno en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En 2008 lanzaría Free Lunch, una empresa de desarrollo de app para Facebook.

Parr también se unió a Veritas Health, aunque su trabajo más reconocido fue como escritor en Mashable donde sería ascendido a editor, realizando miles de artículos enfocados en tecnología.

Cabe mencionar que Ben Parr ha sido columnista de IA para The Information y lanzó el boletín informativo The AI Analyst. De igual forma escribió para Inc. Magazine.

En 2012, Ben Parr se unió al sitio web CNET y también fundaría el fondo de riesgo de capital, DominateFund.

Ben Parr es autor del libro “Captivology: The Science of Capturing People’s Attention“, considerado el mejor libro de marketing en 2015.

Hacia 2016, Ben Parr cofundaría con Matt Schlicht: Octane AIuna, plataforma impulsada por bots.

Como asesor, Parr colaboró para LeadIQ, Lufthansa y Ustream, Augie Studio, IBM.

Mientras en su labor de inversor ha participado en Payman, Gumploop y Wordware.

En 2026, Ben Parr lanzó Moltbook, una red social de IA que compró Meta.