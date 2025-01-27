Nvidia, la empresa de software pionera en la creación de unidades de sistema en chip utilizados para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), está experimentando pérdidas contra la empresa china DeepSeek.

Este lunes 27 de enero, antes de la apertura de los mercados, NVIDIA ya reportó proyectó millonarias ante las mejores valoraciones para la startup china.

Durante las primeras operaciones previas a la apertura de los mercados, las acciones de la empresa de IA como ChatGPT cayeron en un 14%.

¿Qué pasó con Nvidia? Pierde hasta el 14% en el mercado frente a DeepSeek

Las acciones de Nvidia cayeron un 14% en el Nasdaq, segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de Estados Unidos, hoy lunes 27 de enero, previo al inicio de operaciones.

Por otra parte, cayó un 12% en el premarket de Wall Street, ante el ascenso de la startup de IA china, DeepSeek.

La caída de Nvidia en el premarket se suma a otras empresas del sector como:

ARM, empresa de semiconductores: -5.5%

Broadcom, productor de software de infraestructura y semiconductores: -4.9%

Taiwan Semiconductores: -4.5%

Qualcomm empresa de semiconductores y softwate: -2.8%

ADM: -2.5%

Intel, fabricante de circuitos integrados: -2%

Por otra parte, en Nasdaq, también se reportó la caída de:

ASLM: -10%

Bitcoin: -5%

Sistems Energy: -22%

Schneider Electric: -9.2%

Esto ante la crecida de DeepSeek como un modelo de IA que ofrece resultados similares a otros como los creados por Open AI, y a menor costo.

Esto ha generado que los inversionistas se cuestionen los más recientes anuncios de inversión en tecnología de IA cuando se han logrado resultados similares con menor inversión y acceso a tecnología .

De acuerdo con Rabobank, el modelo de IA de DeepSeek ofrece “resultados de vanguardia a una fracción del costo habitual”, con lo que se cuestionó la necesidad de los procesadores como los chips de Nvidia .

DeepSeek compite en liderazgo de empresas de IA de Estados Unidos

La plataforma de DeepSeek planteó nuevas expectativas sobre la IA y se coloca como la competencia directa en materia de IA para las empresas de Estados Unidos.

Esta empresa China ha superado a Chatgpt como la aplicación gratuita de IA más valorada en las App Store hoy 27 de enero.

Por ello, representa una !amenazas para el dominio estadounidense" en dicha materia, aseguró Russ Mould, director de inversiones en AJ Bell.