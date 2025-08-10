Si pensabas que tus conversaciones con ChatGPT eran secretas, te tenemos una muy mala noticia.

Y es que miles de ellas aparecen en Google con la intención de ayudar a otros usuarios a “descubrir conversaciones útiles”.

ChatGPT (freepik)

Las conversaciones con ChatGPT aparecen en Google

Y es que el director de ciberseguridad de OpenAI, Dane Stuckey -@cryps1s- reveló en su cuenta de ‘X’ el 31 de julio que miles de ellas aparecen en Google.

De acuerdo con su publicación en la plataforma, esta función que permitía a otros usuarios a “descubrir conversaciones útiles” ya fue eliminada.

Pues aunque ChatGPT requería que los usuarios se registraran y aceptaran los términos, muchos marcaban la casilla de ‘Hacer que este chat sea visible’ sin leer las letras pequeñas.

Esto tomando en cuenta que la notificación aparecía al momento de c ompartir la información en WhatsApp , lo que causó confusión y oportunidades para que se compartiera información no deseada.

Este supuesto “experimento de corta duración”, según Fast Company, no hizo públicos los nombres de los usuarios de ChatGPT, pero sí otros detalles personales.

Finalmente, el director de ciberseguridad de OpenAI aseguró que se encuentran “trabajando para eliminar el contenido indexado de los buscadores relevantes.”

We just removed a feature from @ChatGPTapp that allowed users to make their conversations discoverable by search engines, such as Google. This was a short-lived experiment to help people discover useful conversations. This feature required users to opt-in, first by picking a chat… pic.twitter.com/mGI3lF05Ua — DANΞ (@cryps1s) July 31, 2025

Estas son las conversaciones con ChatGPT que aparecen en Google

Fue el pasado 31 de agosto de 2025 que Fast Company reveló en un artículo que había miles de conversaciones de ChatGPT expuestas en Google.

En los resultados de búsqueda del sitio de Google, aparecen 4 mil 500 conversaciones de ChatGPT; sin embargo, se advierte en el artículo que la cantidad podría ser mayor.

Y aunque muchas de las conversaciones de ChatGPT no incluyen datos personales ni información de identificación del usuario, puede revelar detalles personales, como: