La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó una tercera operación de refinanciamiento de la deuda pública por un total de 101 mil 368 millones de pesos.

Esta acción busca reorganizar estratégicamente el calendario de pagos del gobierno federal, favoreciendo una estructura de portafolio más robusta y elevando la fluidez de las transacciones en el mercado interno de valores.

Hacienda refinancia más de 100 millones de deuda pública

Hacienda dio a conocer que llevó a cabo una operación de refinanciamiento de la deuda pública, en donde se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2029, por aquellos con vencimientos entre 2028 y 2046.

Con esta operación, se extiende el plazo promedio de la deuda en 4.32 años, fortaleciendo los portafolios y favoreciendo una mayor profundidad y liquidez local.

De acuerdo con la SHCP, los 101 mil 368 millones de pesos corresponden a:

28 mil 635 millones de pesos correspondieron a vencimientos en 2026

34 mil 489 millones de pesos a vencimientos en 2027

19 mil 029 millones de pesos a vencimientos en 2028

19 mil 215 millones de pesos a vencimientos en 2029

Esta tercera operación de refinanciamiento de la deuda pública conforma una estrategia de manejo de pasivos, que se apega a lo estipulado en el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Finalmente, la SHCP subrayó que el Gobierno de México mantiene su firme compromiso con la disciplina fiscal, la conducción prudente y el cumplimiento estricto de los lineamientos de deuda.