El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este lunes que todos los derechos humanos están en riesgo ante el avance acelerado de la inteligencia artificial.

Volker Türk señaló que la expansión de esta tecnología puede afectar derechos vinculados con la vida, alimentación, privacidad, salud y seguridad, entre otros aspectos fundamentales.

El funcionario de la ONU también alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial cada vez más potente y de sistemas capaces de tomar decisiones propias.

ONU alerta sobre riesgos de la inteligencia artificial para los derechos humanos

En un comunicado, Türk afirmó que la actual carrera tecnológica representa un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para distintos aspectos de la vida.

La advertencia ocurre después de que empleados del sector tecnológico pidieran ralentizar el desarrollo de estas herramientas ante las posibles consecuencias de su avance.

Inteligencia artificial. (Unsplash/Aidin Geranrekab)

Uno de los principales focos de preocupación es la llamada IA agéntica, capaz de actuar de manera autónoma y tomar decisiones más allá de las aplicaciones convencionales.

Según Volker Türk, este tipo de sistemas ya ha mostrado fallos que podrían afectar servicios esenciales, comunicaciones e infraestructuras consideradas críticas para la sociedad.

Entre los escenarios señalados se encuentra la posibilidad de que errores tecnológicos paralicen servicios esenciales y fracturen las comunicaciones en situaciones de alta dependencia digital.

El alto comisionado también advirtió que las fallas podrían desestabilizar infraestructuras críticas y afectar directamente el funcionamiento de instituciones democráticas en diferentes contextos.

La ONU considera que estos riesgos requieren atención frente al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, debido a sus posibles efectos sobre derechos y estructuras sociales.