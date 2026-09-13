La inteligencia artificial se ha consolidado como un tema central en la política de Estados Unidos, al grado de que el mismo Donald Trump rechazó cualquier regulación a la misma, pese a advertencias recientes.

Donald Trump fue firme y aseguró que Estados Unidos no detendrá ninguno de sus desarrollos en cuanto a inteligencia artificial, pues “quien gane con la IA, gana”.

Donald Trump no regulará en ningún sentido a la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a varias figuras del Partido Republicano, expresó su oposición de regular o frenar el desarrollo de la IA.

Donald Trump señaló que quienes se oponen al desarrollo de dicho software no son más que “fuerzas negativas” que hablan de cosas que no sucederán, manteniéndose firme alrededor del tema.

Donald Trump

Esto debido a que se está en una competencia global y directa en contra de China por tener una de las mejores IA en el mundo. Señalando que en este momento están adelante de los asiáticos en la carrera, pues son “el país más sofisticado del mundo”.

Dada esta ventaja “técnica”, el presidente de Estados Unidos no busca ceder terreno a los chinos, así que no habrá regulaciones o desaceleración; para él, ganar en el terreno de la IA, significa ganar en términos políticos y económicos.

Donald Trump no escuchará advertencias sobre la IA

Toda esta discusión con Donald Trump surge luego de advertencias lanzadas por el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, quien señaló que mantener el ritmo de desarrollo de la IA puede ser peligroso.

Irónicamente, a este llamado se sumaron figuras como Sam Altman de OpenAI y Elon Musk, quienes también tienen desarrollos en IA, pero consideran que el avance es demasiado acelerado en este momento.

La inquietud de todos ellos obedece a incidentes donde modelos de OpenAI y Anthropic accedieron espontáneamente a internet fuera de sus entornos controlados.

A pesar de ello, Donald Trump no cree que haya motivos reales para detener el avance de la inteligencia artificial, así que todo seguirá su marcha de acuerdo al propio plan del también empresario.