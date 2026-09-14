El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y rechazó las advertencias de especialistas y empresarios que piden reducir el ritmo de desarrollo de esta tecnología.

“El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!” Donald Trump

A través de Truth Social, Donald Trump aseguró que existe una “conspiración enfermiza” contra la Inteligencia Artificial y los centros de datos, y afirmó que China sería la principal beneficiada si Estados Unidos frena su avance.

Donald Trump rechaza regular más la inteligencia artificial

Trump sostuvo que la IA no necesita controles adicionales, pues, según afirmó, su administración ya cuenta con las herramientas necesarias para evitar que las compañías tecnológicas hagan algo “malo o potencialmente malo”.

Donald Trump dice que la IA solo necesita de su control (@realDonaldTrump / Truth Social )

El mandatario también lanzó críticas contra Dario Amodei, CEO de Anthropic, quien recientemente pidió desacelerar el desarrollo de los modelos de IA para comprender mejor los riesgos asociados con sus capacidades cada vez mayores.

La postura de Amodei recibió respaldo de figuras como Sam Altman, CEO de OpenAI, mientras otros líderes tecnológicos también han expresado preocupación por la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial.

Trump asegura que EU debe ganar la carrera de la IA

Para Donald Trump, mantener el liderazgo estadounidense frente a China es una prioridad, por lo que el presidente ha insistido en que quien gane la carrera de la inteligencia artificial tendrá una ventaja estratégica decisiva.

Mientras continúa la discusión sobre una mayor regulación con respecto a la inteligencia artificial, los mercados también reaccionaron a las advertencias del sector.

Este lunes 14 de septiembre, las acciones de empresas vinculadas con la IA registraron fuertes pérdidas, con Nvidia, AMD y otras compañías de semiconductores entre las más afectadas.