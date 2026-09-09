El 8 de septiembre de 2026 el investigador Jacob Coxon informó que renunció a Anthropic, explicando que deja la industria por temor a una IA fuera de control.

Renuncié a Anthropic hoy. Pasé los últimos tres años haciendo investigación de preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos compañías está actuando de manera responsable. Están corriendo directamente hacia una superinteligencia auto-mejorante y apostando con nuestras vidas. Jacob Coxon

Vía redes sociales, el investigador de inteligencia artificial cuestionó tano Anthropic y OpenAI por sus prácticas en el desarrollo de la herramienta tecnológica.

Expresando que todo se encamina hacia una superinteligencia y que en el proceso las compañías apuestan “con nuestras vidas”.

Jacob Coxon renuncia a Anthropic y deja la industria por temor a una IA fuera de control (@hilbertspaess / X)

Jacob Coxon renuncia a Anthropic; pide no subestimar la IA

En su mensaje de redes sociales sobre su salida de Anthropic, Jacob Coxon pidió no “subestimar” el poder de la IA.

De acuerdo con Coxon, la inteligencia artificial “pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de hackear cosa”.

El investigador se atrevió a vaticinar que la IA revolucionará cualquier campo de forma y que hasta podría “adquirir poder y recursos reales” cuando llegue a ser una superinteligencia.

Incluso mencionó que habría un escenario catastrófico ya que las personas que construyen IA “creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década”.

Mrinank Sharma, ex líder Anthropic y experto en IA (Dado Ruvic/Illustration / REUTERS )

Pese a los riesgos que implica la inteligencia artificial, Jacob Coxon detalló que Anthropic está atrapado en una carrera por llegar primer a construir una IA que podría salirse de control.

Jacob Coxon recordó lo sucedido en el ataque a Huggin Face en julio 2026, donde modelos experimentales de OpenAI se escaparon de un su entorno de pruebas, para mencionar que a partir de ese incidente los acuerdo de laboratorios de IA son más viables.

Sin embargo, explicó que no existe una intención de detener la carrera global por el desarrollo de la IA, ya que eso implicaría acciones costosas como una prohibición temporal para mejorar los modelos de inteligencia artificial.

Al final, Jacob Coxon instó a los investigadores de laboratorio cuestionarse lo que pasa con la IA y pedir nuevas condiciones

“Si eres un investigador de laboratorio, te insto a que consideres cómo se sentirán realmente los próximos años. ¿Quieres iniciar una ejecución de RL superinteligente sin una comprensión rigurosa de su mente? ¿Deberías agachar la cabeza porque ‘de todos modos está sucediendo’ —o aprovechar este momento para pedir condiciones diferentes?" Jacob Coxon

Renuncia de Jacob Coxon a Anthropic impactaría en la reputación de la compañía de IA

La intempestiva renuncia de Jacob Coxon a Anthropic impactaría en la empresa, ya que se da en un momento delicado.

Actualmente Anthropic sigue avanzando para lograr su primera oferta pública inicial (IPO) y salir a la bolsa de valores.

No obstante, la renuncia de su colaborador podría generar una crisis de confianza en Anthropic y haría que su valuación disminuyera.