En el marco del Mundial 2026, México se ha convertido en un epicentro de interacción global y plataformas como Tinder han aprovechado el contexto para fijar postura frente a fenómenos sociales.

“Buscamos alejarnos de este tipo de estereotipos de buscar una mujer tradicional. En Tinder puedes conocer a una persona y conectar, seas turista o no” Damaris Ríos, gerente de marketing de Tinder para Latinoamérica

Damaris Ríos, gerente de marketing de Tinder para Latinoamérica, aseguró en entrevista que la aplicación busca distanciarse activamente del movimiento conocido como “passport bros” y de los estereotipos de género que este conlleva.

La aplicación busca distanciarse del movimiento de los “passport bros”, rechazando estereotipos de género y apostando por la autenticidad y la seguridad en las conexiones.

Con innovaciones como Face Check, Astrology Mode y alianzas estratégicas como la de Duolingo, Tinder se presenta como un “patrocinador oficial de conexiones auténticas”.

El contexto de la polémica: ¿Qué son los “passport bros”?

El término “passport bros” se ha popularizado para describir a hombres occidentales que viajan a países del Hemisferio Sur buscando mujeres que perciben como más “tradicionales” o “sumisas”, bajo una retórica que a menudo critica la independencia de las mujeres en sus países de origen.

Esta tendencia ha generado críticas por fomentar la fetichización y dinámicas de poder desiguales.

Ante este panorama, Tinder ha decidido enfocar su estrategia en la autenticidad y la libertad de conexión, sin etiquetas preestablecidas.

Tinder diseña una estrategia centrada en las mujeres

Contrario a la idea de que plataformas como Tinder sirven principalmente a los turistas varones, Damaris Ríos destacó que las acciones de marketing de Tinder están diseñadas para servir a su “target market”: las mujeres.

El objetivo es crear un espacio de conexión natural y seguro para ellas, permitiéndoles ser las protagonistas de la interacción con los visitantes extranjeros.

“Buscamos alejarnos de este tipo de estereotipos de buscar una mujer tradicional. En Tinder puedes conocer a una persona y conectar, seas turista o no”, señaló Damaris Ríos.

Esta visión se refuerza con la idea de que los usuarios deben sentirse libres de buscar desde una amistad hasta una relación seria o un encuentro casual.

Tinder ofrece innovación y seguridad frente a la “fatiga digital”

Para combatir la proliferación de perfiles falsos y garantizar la seguridad —un pilar que la empresa define como su “blueprint”—, Tinder ha implementado herramientas como Face Check, una verificación facial que utiliza biometría para asegurar que el usuario es una persona real y no un bot.

Además, Tinder apuesta por la innovación de producto para diferenciarse de competidores y de alternativas presenciales como el speed dating. Entre estas novedades destacan:

Astrology Mode: Diseñado especialmente para la Generación Z, permitiendo conectar a través de la compatibilidad astral.

Music Mode: Conexiones basadas en gustos musicales compartidos.

Alianza con Duolingo: Una colaboración estratégica que facilita el coqueteo entre diferentes culturas, bajo la premisa de que el idioma es la llave para la conexión.

Tinder: El “boom” del Mundial 2026 en cifras

La efectividad de este enfoque se ha reflejado en cifras récord durante el torneo. Aunque se esperaba que la CDMX liderara la actividad, fueron Guadalajara y Monterrey las ciudades que registraron los mayores picos de uso, con incrementos de entre el 74% y el 80% durante partidos específicos.

En Guadalajara, tras el encuentro entre México y Corea, los matches aumentaron un 57% y el intercambio de mensajes un 43%.

Los datos también revelan el poder de los idiomas: hablar español y portugués aumenta las probabilidades de match en un 80%, mientras que la combinación de español y coreano lo hace en un 50%.

Con estas acciones, Tinder busca consolidarse no solo como una herramienta tecnológica, sino como un “patrocinador oficial de conexiones auténticas”, priorizando la seguridad y el respeto frente a tendencias que vulneran la equidad en las citas modernas.