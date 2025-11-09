Te contamos sobre el nuevo sueño de MrBeast, un parque temático en Arabia Saudita lleno de lujo y tecnología.

El famoso youtuber y empresario MrBeast -de 27 años de edad- incursionará en la industria de los parques temáticos con un proyecto bastante ambicioso.

Así es el parque temático de MrBeast en Arabia Saudita

El parque temático de MrBeast se llama "Beast Land" y se ubicará en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. Abrirá el jueves 13 de noviembre.

Beast Land destaca porque sus atracciones son completamente originales, ya que están inspiradas en los retos de MrBeast. El proyecto contará con:

Challenge Arena: Espacio para juegos competitivos donde los visitantes pondrán a pruebas sus habilidades

Juegos interactivos individuales y grupales (para todas las edades)

Sendero de Aventura: Circuito de obstáculos con audaces acrobacias que salen en los videos de MrBeast

Plaza de regalos: Área animada dedicada sorteo de premios para ganar mediante actividades

Beast Land, parque temático Arabia Saudita de MrBeast (Especial)

Todo aderezado con el lujo y la tecnología al estilo de MrBeast para brindarle a los visitantes con el mejor entretenimiento.

Cabe resaltar que el parque temático será de 60 mil metros cuadrados para ofrecer diversas actividades y atracciones.

Fue el pasado mes de mayo 2025 cuando se anunció la colaboración de MrBeast y la Temporada de Riad 2025 en Arabia Saudita.

Al ser cuestionado sobre por qué MrBeast había decidido abrir una parque en Arabia Saudita, el youtuber aseguró que lo hizo para darle una “oportunidad” a sus fans.

“El centro del mundo, porque la mayoría de mi público está fuera de Estados Unidos y tenemos una gran base de fans en Oriente Medio”, dijo. “¡Quería darles la oportunidad de participar!”. Mr. Beast

Estos serán los precios del parque temático de MrBeast en Arabia Saudita

Ya fueron revelados los precios del parque temático de MrBeast en Arabia Saudita. Así serán los costos:

Boleto general: 130 pesos, no incluye atracciones, actividades ni juegos

Boleto “Beast Mode”: 465 pesos, permite acceso a desafíos, experiencias, juegos y solo 3 atracciones

Boleto “Beast Mode+”: mil 227 pesos, incluye acceso a todas las atracciones del parque