El youtuber de 27 años de edad, James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast ha sorprendido a sus seguidores con un video antiguo que acaba de subir este mismo sábado 4 de octubre de 2025.

Video antiguo de MrBeast que fue programado hace 10 años, en 2015 para publicarse ahora en Youtube.

“Hola a mi en 10 años, voy a programar la publicación de este video en 10 años, así que van a ver esto en 2025, es 2015 para mi el día de hoy”. MrBeast

Y en el cual MrBeast aseguraba que “mi vida es un fracaso si no tengo un millón de seguidores”.

“Si no tengo un millón de suscriptores cuando vean este video, toda mi vida habrá sido un fracaso, espero llegar a tener un millón, más me vale tener un millón para cuando ustedes vean esto.” MrBeast

Incluso, con muchas ilusiones MrBeast rogó a su yo del futuro tener ese millón de seguidores.

“Por favor, yo del futuro, ten un millón de seguidores, espero que sí tenga esos suscriptores”. MrBeast

¿Cuánto seguidores tiene MrBeast, tras subir video antiguo a YouTube?

Ante el video antiguo de MrBeast que subió recientemente a YouTube, la pregunta es si logró ese millón de seguidores para no fracasar.

Pues en ese entonces MrBeast dijo que le encantaría tener una cantidad absurda de seguidores, ya que en el 2015 tenía “8 mil suscriptores y 1.8 millones de vistas”.

“Así que cuando vean esto comparan las cifras que tengo, con las de ahora, ojala espero tener” MrBeast

Con ello, tal y como quería MrBeast, hoy en día tiene una cantidad absurda de seguidores en Youtube al acumular más de 443 millones de suscriptores.

Mientras que las vistas del canal de MrBeast en YouTube tiene más de 96.4 mil millones de visualizaciones totales, según datos recientes de octubre de 2025.