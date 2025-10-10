¡WhatsApp Liquid Glass llega a iPhone! A continuación, te damos todos los detalles sobre cómo instalar este nuevo diseño de una manera fácil y rápida en tu dispositivo.
La compañía Meta anunció que ya está disponible el diseño Liquid Glass de WhatsApp en iPhone, que pretende que la aplicación tenga una apariencia elegante y minimalista.
Tutorial fácil y rápido para instalar WhatsApp Liquid Glass en iPhone
WhatsApp Liquid Glass es una actualización de iPhone que presenta un diseño redondeado y con acabado cristalino y traslúcido, que permitirá ver el contenido de fondo del dispositivo.
Te decimos paso a paso cómo instalar WhatsApp Liquid Glass en iPhone:
- Revisa que tu dispositivo sea compatible con iOS 26 (o una versión superior)
- Abre WhatsApp (versión 25.28.75 o superior) y ve a configuración
- Selecciona Chats>Diseño o Apariencia
- Elige Liquid Glass como estilo visual
- Reinicia WhatsApp para aplicar los cambios
En caso de que no te aparezca la opción de elegir WhatsApp Liquid Glass, es posible que aún Meta no haya liberado el diseño en tu región, pero puedes intentarlo otra vez en 24 y 72 horas.
Si el problema persiste, es probable que tengas la versión iOS 26 beta, y en este sistema no es posible hacer la actualización de WhatsApp Liquid Glass, por lo que se recomienda cambiar a la versión estable.