El Departamento de Comercio de Estados Unidos eliminó las restricciones de exportación aplicadas a los modelos de inteligencia artificial más recientes de Anthropic, modificando una de las principales medidas tecnológicas adoptadas durante 2026.

La decisión restablece el acceso a esta tecnología sin la necesidad de licencias gubernamentales especiales para diversos usuarios y empresas, reduciendo obstáculos para desarrollar proyectos con modelos de IA avanzados.

El cambio ocurre después de que Estados Unidos implementara controles sobre tecnologías consideradas de doble uso, argumentando motivos de seguridad nacional para limitar su llegada a países considerados adversarios.

Trump prohíbe el uso de Anthropic en agencias federales (Michelle Rojas)

Cambio a Anthropic mantiene controles para tecnologías estratégicas consideradas de doble uso

Las autoridades estadounidenses explicaron que los controles de exportación buscan impedir que herramientas avanzadas de inteligencia artificial sean utilizadas para fortalecer capacidades militares o estratégicas.

Estas regulaciones también abarcan hardware especializado, software y tecnologías vinculadas con computación de alto rendimiento y desarrollos cuánticos considerados sensibles para la seguridad nacional.

Con la eliminación del veto sobre Anthropic, diversas empresas podrán volver a utilizar estos modelos sin gestionar permisos especiales ante las autoridades estadounidenses correspondientes.

Mrinank Sharma, ex líder Anthropic y experto en IA (Dado Ruvic/Illustration / REUTERS )

Especialistas consideran que la medida reducirá costos operativos y facilitará el acceso a herramientas tecnológicas para startups que dependen de inteligencia artificial de última generación.

No obstante, el gobierno mantiene restricciones para decenas de empresas incluidas en listas oficiales que continúan sujetas a controles especiales de exportación tecnológica.

Washington sostiene que estas medidas buscan evitar la reexportación de chips y modelos avanzados hacia países restringidos mediante operaciones realizadas a través de terceros mercados.

El levantamiento de las restricciones sobre Anthropic representa un nuevo ajuste en la política tecnológica estadounidense, mientras continúan vigentes otras limitaciones enfocadas en proteger intereses estratégicos.