El Realme 14T 5G llega al competido mercado de los smartphones de gama media, aunque con un trasfondo interesante.

Pues más que apuntar por el público tradicional, va por los fans de los videojuegos.

Principalmente, aquellas personas que apenas se están iniciando en los juegos móviles.

O bien, buscan en el Realme 14T 5G una experiencia más tranquila y, al mismo tiempo, sostenida.

5 puntos del por qué el Realme 14T 5G es el mejor smartphone para iniciar en el gaming móvil

Aquí te dejamos nuestros 5 puntos del por qué el Realme 14T 5G es el mejor smartphone para iniciar en el gaming móvil:

El Realme 14T 5G cuenta con un rendimiento a la altura La pantalla del Realme 14T 5G es perfecta para juegos La cámara complementa perfectamente al Realme 14T 5G El diseño y resistencia del Realme 14T 5G agradarán al público La autonomía del Realme 14T 5G es lo más destacado

Realme 14T 5G (Pablo López)

El Realme 14T 5G cuenta con un rendimiento a la altura

Uno de los aspectos más importantes de cualquier smartphone es su optimización; podemos decir que el Realme 14T 5G cuenta con un rendimiento a la altura.

El dispositivo viene equipado con un procesador MediaTek Dimensity 6300, un chipset que ofrece una combinación de eficiencia energética y conectividad 5G, lo que permite una navegación rápida y fluida.

A esto se le suman 18 GB de RAM dinámica, una cantidad más que suficiente para mantener aplicaciones abiertas en segundo plano sin ralentizar el sistema; importante si estás ejecutando un juego.

Además, el almacenamiento de 256 GB garantiza velocidades rápidas de lectura y escritura, mejorando la experiencia al abrir apps, transferir archivos y descargar juegos de gran tamaño.

Realme 14T 5G (Realme)

La pantalla del Realme 14T 5G es perfecta para juegos

Si eres un entusiasta del gaming, disfrutarás que la pantalla del Realme 14T 5G es perfecta para juegos.

Se trata de una AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución FHD+ y 120Hz de tasa de refresco, que proporciona una experiencia visual fluida.

Que además cuenta con tecnología de respuesta táctil optimizada; así, al momento de jugar cualquier título, no recibirás un delay entre la pulsación y la ejecución de la misma.

Por lo menos en nuestra prueba de juegos complejos como Free Fire —que es la alianza que firmó la marca para su dispositivo— Prince of Persia: The Lost Crown o Pokémon Go, no experimentamos ningún problema.

A esto hay que sumar que cuenta con altavoces estéreo duales, que hacen más inmersiva la experiencia cuando juegas sin el uso de audífonos, pues cuentan con una gran calidad de sonido.

Realme 14T 5G (Pablo López/SDPnoticias)

La cámara complementa perfectamente al Realme 14T 5G

Si bien el dispositivo no está diseñado para competir con los gigantes de la fotografía móvil, la cámara complementa perfectamente al Realme 14T 5G.

Su lente principal de 50MP con estabilización óptica y tecnología LightFusion permite capturar imágenes con buena calidad, incluso en condiciones de poca luz.

Por otro lado, la cámara frontal de 16MP ofrece imágenes detalladas y nítidas, ideal para videollamadas o contenido en redes sociales.

También hay que mencionar que cuenta con estos modos de fotografía:

Modo nocturno mejorado

HDR automático

Retrato con desenfoque preciso

Vídeo en 4K con estabilización electrónica

Sin olvidar que cuenta con integraciones de IA, como el borrado inteligente o el enfoque dinámico; cosa que aunque ya son un estándar en el mundo móvil, siempre se agradece que vengan integradas.

Si bien no rivaliza con las cámaras de los gama alta u otros gama media , cumple para lo que es el equipo en general.

Foto tomada con Realme 14T 5G (Pablo López/SDPnoticias)

El diseño y resistencia del Realme 14T 5G agradarán al público

Aunque el aspecto en general no es muy “gamer” —o lo que estereotípicamente se piensa como tal— la realidad es que el diseño y resistencia del Realme 14T 5G agradarán al público.

Este modelo adopta un diseño futurista, con acabados que reflejan luz en patrones ondulados, lo cual lo hace agradable a la vista.

En cuanto a los colores les podemos confirmar que a México llegó el “Morado Relámpago”, así como el “Negro Obsidiana”.

Dejando eso de lado, otro punto a destacar es su certificación IP69, lo que lo hace altamente resistente al polvo y agua, siendo una opción ideal para quienes buscan un dispositivo duradero.

Oficialmente, la marca señala que puede aguantar hasta 30 minutos bajo el agua, algo que no probamos en nuestro caso.

Pero, sí vimos su desempeño bajo una lluvia ligera y podemos decir que se mantuvo funcional en todos sus aspectos.

Realme 14T 5G (Pablo López/SDPnoticias)

La autonomía del Realme 14T 5G es lo más destacado

Si bien el equipo no sería sorprendente en casi todos sus aspectos, la autonomía del Realme 14T 5G es lo más destacado.

Gracias a su batería Titan de 6000 mAh, nos da una gran cantidad de horas de juego continuo. Es cierto que la marca menciona que son 10, pero esto es un promedio más que una realidad.

A nosotros nos duró la batería en juego entre 7 a 8 horas, dependiendo de lo exigente del título; aún así son suficientes para una persona que solo usa los interactivos para distraerse más que otra cosa.

Claro que si tú no jugarás o ejecutarás contenido en video de manera continua en el dispositivo, la carga te puede durar entre día y medio, y dos días; esto sin activar el modo ahorro.

Además, incorpora carga rápida de 45W, permitiendo que el dispositivo recupere hasta el 50% de batería en poco tiempo.

Realme 14T 5G (Realme)

¿Vale la pena el Realme 14T 5G?

El Realme 14T 5G es un smartphone que ofrece una excelente calidad, pensado para usuarios que buscan un dispositivo de introducción al gaming móvil, o que no necesitan algo tan elaborado para su día a día.

Más aún si tomamos en cuenta cosas como la batería de 6000 mAh con larga duración del Realme 14T 5G, así como la pantalla AMOLED de 120Hz; que dan una buena experiencia de juego.

Claro que si lo quieres para un uso más pesado como la creación de contenido, streaming, o en gaming más profesional, el equipo tiene varias falencias evidentes, principalmente en su cámara.

Pero aquellos que quieran un smartphone equilibrado, con buena autonomía y conectividad 5G, el Realme 14T 5G es una opción a considerar.