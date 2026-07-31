Los empresarios Chris Vanderhook y Tim Vanderhook confirmaron que trabajan en el regreso de MySpace, la histórica red social buscará competir contra Facebook.

Durante un documental sobre la historia de la plataforma, Chris Vanderhook aseguró que su empresa conserva la propiedad de la marca y espera el momento adecuado para relanzarla.

Aunque todavía no existe una fecha oficial ni detalles sobre sus funciones, el proyecto busca dar una nueva oportunidad a MySpace tras su fallido intento de resurgimiento.

MySpace planea regresar al mercado de las redes sociales

Los hermanos Vanderhook adquirieron MySpace en 2011 mediante Specific Media, actualmente integrada en Viant Technology, después de comprar la plataforma a News Corp.

Como parte de aquella operación difundieron un comunicado falso anunciando la incorporación de Justin Timberlake, quien posteriormente sí participó como inversionista del proyecto.

MySpace (MySpace)

Sin embargo, el intento de revitalizar la plataforma no prosperó porque Facebook ya dominaba el mercado, mientras anunciantes y usuarios abandonaban progresivamente el servicio.

Pese a ese antecedente, Chris Vanderhook afirmó que continuará intentando relanzar MySpace, incluso si el primer esfuerzo del nuevo proyecto no obtiene resultados inmediatos.

Por su parte, Chris DeWolfe, cofundador de la red social, consideró que todavía existe espacio para plataformas menos dependientes de algoritmos y contenidos personalizados.

DeWolfe señaló que los algoritmos actuales priorizan aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios, una dinámica que, a su juicio, fomenta comportamientos adictivos.

Por ahora, MySpace no ha revelado cuándo volverá oficialmente ni si recuperará funciones clásicas como el popular Top 8, que permanece disponible de forma limitada.