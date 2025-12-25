La red social Facebook prepara un plan premium que cobraría por publicar enlaces.

Los usuarios de Facebook experimentarían algunos cambios en la forma en que publican contenidos.

Revelan que Facebook prepara plan premium que cobraría por publicar enlaces

Meta lanzó una función de prueba en la que estaría limitando la cantidad de enlaces que los usuarios pueden compartir publicaciones de Facebook.

De momento, esa prueba llegó a usuarios de Estados Unidos y Reino Unido, dejándolos publicar solo dos enlaces al mes.

En caso de que se busque compartir más publicaciones, los internautas deberán pagar un plan premium cuyo costo será de 233. 22 pesos (13 dólares).

Facebook (Unsplash)

El plan de Meta con su nueva función de prueba han generado todo tipo de reacciones en redes.

Los usuarios no están muy de acuerdo con la estrategia de monetización que tiene Meta con Facebook.

En especial porque se señala a Meta por implementar modelos de pago para desbloquear herramientas en sus plataformas.

¿Por qué Facebook lanzará plan premium para cobrar por publicar enlaces?

El plan premium de Facebook que está probando Meta busca evaluar si la publicación de un alto volumen de enlaces tiene un valor extra para los usuarios.

Dicha estrategia de la empresa de Mark Zuckerberg se suma a su programa de pago “Meta Verified”, que brinda atención y protección contra la suplantación de identidad en Facebook e Instagram.

Se espera que el plan premium de Facebook llegue, después de su fase de prueba, a usuarios de todo el mundo.