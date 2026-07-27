Amazon Leo quiere ofrecer telefonía directa con una nueva constelación de 5,105 satélites.

La red satelital de conexión directa (Direct-to-Device) propuesta por Amazon brindaría servicios de voz, mensajería, datos y emergencia en zonas que quedan fuera de redes celulares terrestres; su despliegue estaría previsto para 2028.

Amazon solicita autorización a la FCC para desplegar constelación de satélites y brindar telefonía directa

Se reveló que Amazon Leo presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos para desplegar constelación de satélites en órbita terrestre.

El servicio estaría asociado con operadores de redes móviles a nivel mundial y usaría el espectro satelital móvil de Globalstar que Amazon adquirió a principios del 2026.

Amazon quiere ofrecer telefonía directa con una nueva constelación de satélites (Especial )

Con ello, Amazon Leo busca aumenta la competencia en el mercado de telefonía directa donde SpaceX, AST Space Mobile y Lynk Global desarrollan ya servicios de conexión satelital.

Ahora bien, las ambiciones de Amazon deberán enfrentarse ante la escasez que existe en la capacidad de lanzamiento de cohetes, lo que ha complicado el despliegue de constelaciones de satélites de próxima generación.

De cualquier manera, Amazon ya anunció acuerdos para trabajar con Vodafone, DirecTV, Herotel y la Red Nacional de Banda Ancha de Australia.

En la actualidad, Amazon dispone de más de 390 satélites de banda ancha de primer generación en órbita.

Por lo que la compañía planea ofrecer, en algunas primeras zonas, sus servicios comerciales de internet fijo a finales de este año.