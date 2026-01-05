Hisense presentó sus más recientes avances en tecnología durante CES 2026, donde llevó a cabo su conferencia de prensa bajo el lema “Innovating a Brighter Life”, enfocada en el desarrollo de productos para el hogar inteligente, con énfasis en una visualización más saludable, colores más naturales y experiencias centradas en las personas.

El enfoque en innovación práctica ha permitido mejorar la experiencia del usuario en el hogar, integrando pantallas, electrodomésticos y plataformas inteligentes bajo una misma visión tecnológica.

Hisense impulsa su crecimiento global con innovación centrada en el usuario

Hisense señaló que su crecimiento global sostenido es resultado de priorizar la experiencia de los usuarios, lo que le ha permitido consolidarse como una de las marcas de electrónica de consumo de mayor crecimiento a nivel mundial, con presencia en más de 160 países.

De acuerdo con Omdia, la marca ocupa el primer lugar global en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más, así como en televisores láser. Además, en 2025 se mantuvo por noveno año consecutivo entre las 10 principales marcas del ranking Kantar BrandZ, Top 50 Chinese Global Brand Builders.

A estos reconocimientos se suma su posicionamiento como la marca número uno en electrodomésticos inteligentes para el hogar, según el Ipsos China Brand Global Trust Index.

En CES 2025, Hisense también fue reconocida con más de 50 premios internacionales, reforzando su liderazgo en pantallas de gran formato y tecnología para el hogar inteligente.

Hisense Elite Collection rumbo a la FIFA World Cup 2026

Durante el evento, Hisense presentó la Elite Collection para la FIFA World Cup 2026, marcando su tercer patrocinio consecutivo del torneo. La colección busca reflejar la presencia global de la marca y su objetivo de reunir a los aficionados a través de experiencias compartidas en el hogar y en la pantalla.

Uno de los anuncios principales fue el debut de RGB MiniLED evo, una evolución a nivel de sistema en el desarrollo del RGB MiniLED, que redefine la forma en que interactúan las fuentes de luz, los sistemas de control y los algoritmos.

Esta tecnología introduce por primera vez en la industria un cuarto LED Sky Blue–Cyan en la retroiluminación, lo que permite alcanzar un desempeño cromático de hasta 110 % del estándar BT.2020, además de un control de color de 134 bits, ofreciendo una expresión de color más auténtica, mayor comodidad visual y una eficiencia energética equilibrada.

Esta innovación constituye la base tecnológica del televisor RGB MiniLED 116UXS, el primer modelo insignia desarrollado con RGB MiniLED evo.

Hisense presenta en CES 2026 su tecnología RGB MiniLED evo. (Cortesía)

Hisense también anunció la evolución de su ecosistema de pantallas inteligentes. A partir del 1 de enero de 2026, VIDAA evolucionará a V, y VIDAA OS pasará a denominarse HomeOS, como parte de un enfoque de plataforma ampliado que integra contenidos, servicios impulsados por inteligencia artificial y dispositivos conectados en todo el hogar.

Con “Innovating a Brighter Life”, Hisense reafirmó su apuesta por aplicar la tecnología de forma práctica y centrada en las personas, con el objetivo de mejorar la experiencia visual, el confort diario y promover hogares cada vez más conectados.