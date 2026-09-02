Apple actualizó el nombre del lago Ontario en su aplicación Mapas para usuarios de Estados Unidos, después de que Donald Trump ordenara modificar oficialmente su denominación.

El cambio ocurre días después de que Google Maps adoptara la misma etiqueta, mientras usuarios canadienses continúan observando el nombre “lago Ontario” en sus dispositivos.

La medida forma parte de una disputa entre Estados Unidos y Canadá y contrasta con MapQuest, plataforma que decidió conservar la denominación histórica del lago.

¿Por qué Apple Maps cambió el nombre del lago Ontario? Donald Trump ordenó la modificación

Apple Maps mostraba “lago América” para usuarios estadounidenses que consultaban la masa de agua fronteriza entre Nueva York y Ontario durante el miércoles 2 de septiembre.

Fuera de Estados Unidos, la plataforma continúa mostrando “lago Ontario”, por lo que la denominación depende de la ubicación desde donde se consulta el servicio.

Donald Trump (Jacquelyn Martin/ AP Photo / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Donald Trump ordenó la modificación la semana pasada mediante una disposición que instruyó al Departamento del Interior actualizar el nombre dentro del sistema geográfico estadounidense.

El secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que Trump se comunicó directamente con Apple sobre el cambio, aunque la compañía todavía no había ofrecido comentarios.

Google Maps también incorporó “lago América” durante el fin de semana y explicó que sigue los nombres establecidos por el GNIS para territorio estadounidense.

Canadá rechazó la modificación. Doug Ford, primer ministro de Ontario, sostuvo que para los canadienses y el resto del mundo seguirá siendo el lago Ontario.

Mark Carney también cuestionó la decisión y destacó los antecedentes indígenas de la denominación, cuyo origen se relaciona con una palabra hurona que significa “lago de aguas brillantes”.