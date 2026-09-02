Google Maps cumple capricho a Donald Trump. El servicio gratuito de mapas y navegación en línea cambió el nombre del Lago Ontario a “Lago América” para los usuarios de Estados Unidos.

La modificación se realizó luego de que el presidente firmara una orden ejecutiva para cambiarle el nombre al lago que se ubica en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

El argumento es que Estados Unidos realiza una aportación mayor que Canadá a la protección, la seguridad y la actividad económica de los Grandes Lagos.

No obstante, la petición surge en medio de la creciente tensión comercial entre ambas naciones a causa de la imposición y del incremento de aranceles por valores que ascienden a miles de millones de dólares.

Desde el pasado sábado 29 de agosto, usuarios estadounidenses se han percatado del cambio.

Aquel día, Google explicó que esta modificación responde a su política de seguir las nomenclaturas oficiales proporcionadas por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos, conocido como GNIS.

Política que se utiliza cuando existen diferencias entre las denominaciones oficiales de distintos países.

En respuesta a la nueva modificación, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, colocó un cartel en la orilla del lago con la frase “Lago Ontario. Ahora y para siempre”.

Lago Ontario no cambia de nombre en Google Maps Canadá

Personas que usen Google Maps desde Canadá seguirán viendo el nombre Lago Ontario, este cambia únicamente para usuarios de Estados Unidos.

Para el resto del mundo, la plataforma mostrará ambos nombres, ilustrando la política de la empresa acerca del tratamiento de nombres variables en distintas jurisdicciones.

No es la primera vez que Google Maps cede ante Donald Trump, quien en enero de 2025 firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como Golfo de América en represalia al actuar insuficiente del país contra el tráfico de fentanilo.