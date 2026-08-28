El presidente Donald Trump firmó este jueves la orden ejecutiva para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario por “Lago América” en medio del conflicto comercial entre Canadá y Estados Unidos.

A través de su red social, Trump publicó el mensaje que envió el director del Servicio Geológico de los Estados Unidos para oficializar el cambio, que entró en vigor este 27 de agosto a las 16:30 horas.

Estados Unidos renombra oficialmente el lago Ontario como “Lago América” por orden de Trump (Captura de pantall)

Estados Unidos hace oficial cambio de nombre del lago Ontario a “Lago América” tras orden de Trump

De acuerdo con la publicación del presidente Donald Trump, el cambio de nombre del lago Ontario deberá comenzar a aplicarse en todos los documentos impresos en los próximos días.

Esto fue anunciado luego de que Trump firmó la orden ejecutiva para instruir el cambio de nombre al Servicio Geológico de los Estados Unidos, así como al Sistema de Información de Nombres Geográficos.

Trump justificó el cambio del lago Ontario al destacar la importancia económica, histórica y estratégica de éste para Estados Unidos. Sin embargo, Canadá no está obligada a utilizar la nueva denominación.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, defendió el nombre del lago Ontario asegurando que cuenta con más de 400 años de historia y existía incluso antes de la consolidación de Canadá y Estados Unidos.

El primer ministro canadiense detalló que la palabra Ontario significa “el lago es hermoso, el lago es grande” y no responde a una decisión de Canadá, sino a la historia y cultura de la región.