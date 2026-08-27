Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó un decreto para renombrar el lago Ontario como “Lago América”, una decisión que ocurre en medio de las tensiones comerciales y diplomáticas entre Washington y Canadá.

“Vamos a cambiar el nombre del Lago Ontario con efecto inmediato al Lago América (...) Así que esta es una orden ejecutiva sencilla pero importante”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

BREAKING: President Trump just signed an executive order changing the name of Lake Ontario to LAKE AMERICApic.twitter.com/hBQ66yED8W — AM7NEWS (@OfficialAM7News) August 27, 2026

El mandatario ordenó al secretario del Interior, Doug Burgum, y al Departamento del Interior actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos para reflejar el nuevo nombre.

La Casa Blanca también difundió el anuncio a través de sus cuentas oficiales y reiteró la intención de utilizar el nombre “Lago América”.

¿Por qué Trump quiere cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”?

Trump justificó su decisión al señalar que la mayor parte del volumen del lago Ontario se encuentra en territorio de Estados Unidos.

El presidente estadounidense también afirmó que las zonas más profundas del lago están del lado estadounidense, argumento que utilizó para sostener que el cambio de nombre refleja que se trata de un “lago americano”.

De acuerdo con Trump, la orden ejecutiva tendrá efecto inmediato y el Departamento del Interior deberá actualizar la información oficial sobre los nombres geográficos utilizados por el gobierno de Estados Unidos.

Trump recuerda el cambio del Golfo de México a “Golfo de América”

Durante la firma de la orden, Trump recordó otra de sus decisiones relacionadas con los nombres geográficos: el cambio de denominación del Golfo de México a “Golfo de América” para efectos del gobierno estadounidense.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano”, comentó el presidente.

Trump aseguró que llevaba tiempo pensando en la posibilidad de cambiar el nombre del lago Ontario.

“Como saben, teníamos algo llamado el Golfo de México, lo cambiamos y ahora es de forma muy rutinaria el Golfo de América”, agregó.

El mandatario incluso bromeó con la posibilidad de modificar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico: “Quizás cambiemos ambos”.

Cambio de nombre ocurre en medio de tensiones con Canadá

La decisión de Trump ocurre mientras Estados Unidos y Canadá mantienen tensiones por sus relaciones comerciales y las negociaciones sobre los acuerdos entre ambos países.

Durante el anuncio, Trump también hizo referencia a sus desacuerdos con funcionarios canadienses, en el contexto de la disputa comercial con su vecino del norte.

La orden ejecutiva busca que el gobierno estadounidense utilice oficialmente la denominación “Lago América” en lugar de lago Ontario dentro de sus sistemas y documentos oficiales.