De manera sorpresiva, Apple confirmó un último evento de este año el próximo 13 de octubre, cuyo nombre será “Welcome Home”.

Fuera de sus eventos tradicionales enfocados en tecnología, “Welcome Home” de Apple tendrá un enfoque diferente, dedicado más a los dispositivos del hogar.

¿Qué dispositivos presentará Apple en su nuevo evento?

Dado que “Welcome Home” de Apple será dedicado a los elementos del hogar conectado, se espera que la marca presente los siguientes dispositivos:

HomePod con pantalla

HomePod mini 2

Apple TV 4K

Termostato inteligente (con radar integrado)

Cerradura inteligente

Sensor de temperatura

Estos últimos tres desarrollos que presentaría Apple en su evento, serían una colaboración con LG, quienes ya tienen un largo recorrido en los dispositivos de hogares inteligentes.

Además de lo anterior, y ya fuera de los dispositivos del hogar, también se podría presentar una iPad mini con pantalla OLED, que sería el control de todo lo anteriormente mencionado.

Hay que señalar que nada de esto está confirmado, como suele ser la tradición de Apple, prefieren mantener el secretismo previo a sus eventos importantes.

¿A qué hora será el evento de Apple de octubre?

De acuerdo con el mismo Greg Joswiak, SVP Marketing de Apple, el evento “Welcome Home” se llevará acabo el 13 de octubre a las 7:00 a.m., hora de la Ciudad de México.

Como siempre, el evento “Welcome Home” de Apple será una conferencia de prensa multitudinaria que contará con medios en vivo, mientras se muestran los dispositivos.

Sin olvidar que habrá una transmisión en vivo a todo el mundo, aunque no se han dicho las plataformas donde se podrá ver el evento, las actualizaciones aparecerán en sus redes sociales.

Más allá de los anuncios en tiempo real, se espera que liberen varios videos explicativos de los distintos dispositivos que presentarán en el evento.

Así como la fecha de lanzamiento de los mismos y precio, información que también se deberá de actualizar en las tiendas de Apple donde se vayan a vender los mismos.