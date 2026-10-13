Hoy 13 de octubre de 2026 se hizo oficial el lanzamiento de HomeView de Apple, la pantalla con Inteligencia Artificial (IA) que será la competencia con Alexa, pero con más privacidad.

El HomeView ya puede ser preguardado tras el lanzamiento en el Apple Event de hoy, con un costo de 5 mil 489 pesos, según el cambio de actual.

Apple lanza HomeView; la nueva competencia de Alexa

Aunque el asistente Echo Show de Alexa ha dado mayor versatilidad en los hogares, Apple revolucionó con el lanzamiento de HomeView, su pantalla con IA que entra a la competencia.

Durante el Apple Event se mostró el video promocional de HomeView en donde revelan que la pantalla se podrá adaptar a la dinámica familiar y conservando la privacidad de cada miembro, aunque ocupen la pantalla con un segundo de diferencia.

Según lo mostrado, HomeView cuenta con:

Control de luces y climas

Control de persianas

Videovigilancia hasta con 9 cámaras

Asistencia de Siri IA

Reconocimiento facial multiusuario

Videollamadas

Mensajería

Entretenimiento

Audio

A ello también se le suma que HomeView es promocionada por su potente bocina que puede tener dos variantes; la opción con base para escritorio con dos altavoces, un woofer personalizado con orientación baja y dos radiadores pasivos de cancelación de fuerza.

Por otra parte, en la versión de montaje en la pared de HomeView, se tienen dos altavoces con un audio computacional enfocado en la colocación en la pared.

Asimismo, es importante que sepas que cualquier iPhone que use Siri IA podrá ejecutar de forma completa las funciones de HomeView.

¿Cuánto cuesta la HomeView de Apple?

Aunque la HomeView aún no está a la venta en las tiendas de Apple, se puede preguardar por 299 dólares, es decir, alrededor de 5 mil 489 pesos.