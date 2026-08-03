El cohete SpaceX de Elon Musk impactará contra la Luna este 5 de agosto en un evento que científicos de distintas agencias espaciales aprovecharán para estudiar la formación de cráteres y el comportamiento del polvo lunar.

Aunque el choque del cohete de SpaceX contra la Luna ha generado interés en todo el mundo, especialistas descartan que exista algún riesgo para la Tierra o para la estabilidad del satélite natural.

Cohete de SpaceX impactará contra la Luna el 5 de agosto a una velocidad de 8 mil km/h

El cohete de SpaceX quedó varado en el espacio luego de quedarse sin combustible tras cumplir su misión de llevar módulos de alunizaje en enero de 2025, ahora tendrá un nuevo objetivo.

Después de más de un año a la deriva en el espacio, la atracción gravitacional de la Luna modificó la trayectoria del cohete de SpaceX, que lo llevará a impactar contra este satélite natural.

Fotografía de la Luna captada por Artemis II (NASA)

De acuerdo con las previsiones, el cohete chocará contra la superficie lunar a una velocidad cercana a los 8 mil 700 km/h, cerca del cráter Einstein. Se espera que el impacto genere un nuevo cráter.

Los especialistas señalan que el nuevo cráter tendrá varias decenas de metros de diámetro y levantará una gran nube de regolito, el polvo que cubre la superficie lunar, este material será el principal objetivo de observación.

Reportes señalan que la información del impacto ayudará a comprender mejor los riesgos para futuras misiones tripuladas y robóticas, además de mejorar el conocimiento sobre la evolución de la superficie lunar.

El evento reabre el debate sobre la gestión de la basura espacial y la necesidad de establecer normas internacionales más estrictas para el manejo de vehículos y etapas de cohetes que se vuelven desechos.