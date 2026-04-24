Google dará una inversión total de 40 mil millones de dólares en Anthropic para impulsar el crecimiento de la start-up de inteligencia artificial.

Esto fue dado a conocer por Anthropic, cuya valoración actual es de 350 mil millones, la cual fue base para determinar la inversión de Google.

Asimismo, la apuesta de la filial de Alphabet a Anthropic se da tras la inversión de Amazon, anunciada el pasado 20 de abril, por una cantidad de 5 mil millones de dólares inicialmente.

Google invertirá 40 mil millones en Anthropic en apuesta por la IA

Anthropic dio a conocer una inyección inicial de 10 mil millones de dólares de parte de Google, para el desarrollo de la IA, más una consideración de 30 mil millones.

Anthropic recibiría 40 mil millones de dólares de Google (Anthropic)

Sin embargo, Anthropic deberá alcanzar rendimientos específicos para obtener la inversión adicional de 30 mil millones de dólares de parte de Google.

Entre ellos, estaría el desarrollo de sus modelos de lenguaje y la infraestructura de la nube de Google, de la cual, Anthropic es uno de los principales clientes.

De acuerdo con lo señalado, este pacto de “crecimiento por resultados” es para asegurar tanto los intereses de Google como de Anthropic.

El acuerdo también abarcaría cinco gigavatios de capacidad de computación de Google Cloud a Anthripic, con posibilidad de dar varios más.

Y formaría parte de una ampliación del convenio que firmaron Google y Anthropic a inicios de abril, el cual incluye a Broadcom Inc.

Amazon también apuesta por la IA de Anthropic con 25 mil millones de dólares

La inversión de Google se da tras el anuncio de Anthropic de que recibiría un total de 25 mil millones de dólares de Amazon, empresa accionista de la start-up.

Se invertirá un inicial de 5 mil millones de dólares con posibilidad de 20 mil más en un plazo considerado, dentro de los diez años de alianza entre Amazon y Anthropic.

Asimismo, Anthropic rentaría a Amazon servidores que alcanzarían los cinco gigavatios, aunque no se ha señalado si se sumarán los dados por Google.